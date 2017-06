Oschatz. Klappe die Erste: Am 20. August startet das 1. Oschatzer Familiensportfest. Dieses sportliche Event ist eine generationsübergreifende Veranstaltung, bei der alle Beteiligten etwas für ihre Fitness und für ihren Geldbeutel tun können. Eine Vorpremiere hatte es schon im vergangenen Jahr gegeben, als Katrin Hanel von Intersport Hanel in Oschatz zu einem familiären sportlichen Vergleich eingeladen hatte. Damals nahmen über 100 Sportbegeisterte aus allen Altersgruppen an der Veranstaltung teil.

Jetzt wird das Konzept in einem größeren Rahmen weitergeführt. So haben sich Intersport Hanel, das Werbestudio Ganzig, die OAZ, die Sparkasse Leipzig, das Platsch, die IKKclassic und der Kreissportbund Nordsachsen sowie der SV Fortschritt und der LRC Mittelsachsen zusammengetan, um das 1. Oschatzer Familiensportfest zu organisieren.

Jan Simon, OAZ-Regionalverlagsleiter, schwebt schon lange eine Alternativ-Veranstaltung zum inzwischen abgesetzten OAZ-Staffellauf vor. „Mir war wichtig, dass nicht nur eine Altersgruppe sportlich aktiv werden sollte, sondern dass wir eine breite Bevölkerungsgruppe für den Sport begeistern können“, sagt Simon, der zu den Unterstützern zählt. „Bei uns ist jeder willkommen, egal ob er einfach nur sportlich aktiv sein will, ob er das Sportabzeichen des Deutschen Sportbundes erwerben möchte oder beispielsweise nur seinen Enkeln beim Sporttreiben zusehen möchte“, wirbt Simon um Teilnahme am 20. August.

Im Gegensatz zu zahlreichen ähnlichen Veranstaltungen hat das 1. Oschatzer Familiensportfest eine Besonderheit zu bieten. Hier kann nämlich das Sportabzeichen erworben werden. „Das ist nicht ohne Weiteres möglich. Dazu müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Da müssen die Sportanlagen und die notwendigen Kampfrichter vor Ort sein“, sagt Jan Simon. Ein Bestandteil des Sportabzeichens ist auch das Absolvieren einer Schwimmstrecke, weshalb auch das Oschatzer Platsch und die Kampfrichter des SV Fortschritt als Partner gewonnen werden konnten.

Tatsächlich gibt es für jede Altersgruppe verschiede Möglichkeiten, das Sportabzeichen abzulegen. Angeboten werden die Disziplinen Kugelstoßen, Weitsprung/Standweitsprung, Seilspringen, Schleuderball, Sprint in unterschiedlichen Distanzen, Wurfball und Schwimmen. Mitarbeiter des Kreissportbundes werden den Teilnehmern, die das Sportabzeichen ablegen wollen, beratend zur Seite stehen.

Wettkampf-Ort wird im Zeitraum von 13 bis 17 Uhr neben dem Platschbad die Sportanlage hinter dem TMG sein. Parallel wird es noch weitere Möglichkeiten für Sport und Spiel sowie eine gastronomische Versorgung vor Ort geben. Die Moderation übernimmt Stefan Bräuer, der in der Vergangenheit auch schon den OAZ-Staffellauf begleitete. Neben dem gesundheitlichen Vorteil kann die Bestätigung des Sportabzeichens einen Bonus der Krankenkasse einbringen. Die Teilnehmer des 1. Oschatzer Familiensportfestes müssen sich nicht vorher anmelden und es entstehen für sie keine Kosten. Die anfallenden Kosten wurden durch die Veranstaltungspartner getragen.

Von Hagen Rösner