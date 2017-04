Oschatz. Vier Erdmännchen Katja, Micha, Lutzl und Olli, die aus dem bayerischen Menning stammen, haben eine neues Zuhause im O-Schatz-Park. Für die possierlichen Tiere das Gehege neu gestaltet. „Sie sind sehr neugierig und wollen alles vorsichtig entdecken“, sagt Katja Bachmann, Leiterin des Parks. Sie hat ihr Herz an die kleinen Wesen verloren. Wenn alles gut geht, ist auch im Erdmännchen-Gehege an Nachwuchs zu denken. „Wir hatten auch früher immer vier Erdmännchen im Park. Anfang dieses Jahres sind die letzten beiden mit 14 Jahren an Altersschwäche gestorben. Aufgrund der Zusammenstellung der Tiere – drei Weibchen und ein Männchen – gab es leider keinen Nachwuchs. Wir hoffen, dass sich das in diesem Jahr ändert“, so die Cheftierpflegerin Jana Zimpel. Doch vorher müssen sich die Tiere erst einmal in Oschatz einleben.

Von Kristin Engel