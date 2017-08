Im Oschatzer Lehrerchor brennen drei Generationen fürs Sachsenlied

Am ersten Septemberwochenende soll in Löbau beim Tag der Sachsen das Lied „Friede dir, mein Land der Sachsen“ erklingen – in einer Aufnahme vom Oschatzer Lehrerchor. Der probt im 30. Jahr seines Bestehens, damit der Herzenswunsch des Meißener Enthusiasten Peter Knauke – eine Hymne für den Freistaat in Erfüllung geht.