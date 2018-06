Der Ball rollt – bei der Fußball-WM in Russland. Und die Fans fiebern überall mit, auch in der Heimat. In der Serie „WM bei uns daheim“ stellen wir kuriose WM-Feste, echte Fan-Originale und Schmonzetten rund um den Ball vor. Diesmal: Wenn der Chef ein Herz für seine fußballbegeisterten Mitarbeiter hat.