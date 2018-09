Wermsdorf/Chemnitz

Sachsen ist nicht braun, sondern grün. Diese Botschaft wird bald in ganz Deutschland ankommen. Um das Image des Freistaats aufzubessern, kommen die Deutschen Waldtage wie gerufen. Keine geringere als Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner wird aus der deutschen Hauptstadt den Collm grüßen und das in der bundesweiten Berichterstattung gerade rücken, was in den vergangenen Tagen in Chemnitz schief gelaufen ist.

Der Wermsdorfer Forst als das Waldgebiet des Jahres wird das neue Aushängeschild der Sachsen. Die Mitglieder des Oschatzer Lehrerchores haben mit dem Einsingen der inoffiziellen Sachsen-Hymne den Anfang gemacht, nun gehen die fleißigen Waldarbeiter mit gutem Beispiel weiter voran – auf dass diese Beispiele weitere Nachahmer finden werden.

Jedermann kann den Wald nutzen, um sich darin wohl zu fühlen. Hier ist nicht nur Platz für deutsche Eichen. Hier ist auch Platz für all jene, die sich nach frischer Luft sehnen. Grobe Kerle, Männer wie Bäume, die aber im Gegensatz zu Holz nicht arbeiten und lieber ihr fremdenfeindliches Gedankengut auf die Straße hinaus brüllen. Sie treffen in und um den Wermsdorfer Wald auf jede Menge Stämme, die sie zerhacken können. Da wird Energie mal sinnvoll genutzt.

Den Mitarbeitern des Sachsenforstes können sie dabei gleich zur Hand gehen, denn die Sturmschäden nach „Friederike“ sind immer noch nicht gänzlich beiseite geräumt. Na Jungs, wie wäre das? Angst vor Überfremdung braucht ihr dort übrigens auch nicht zu haben, der einzige ungebetene Gast kommt zwar auf leisen Pfoten, ist aber an seinem grauen Fell ganz leicht zu erkennen.

Von Christian Kunze