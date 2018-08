Calbitz

Ein neues Zuhause Senioren entsteht derzeit in Calbitz. Donnerstag wurde am Rohbau des künftigen altersgerechten Servicewohnens an der Ernst-Thälmann-Straße Richtfest gefeiert. In dem modernen Flachbau sind vier Wohneinheiten vorgesehen – alle barrierefrei und mit eigener Terrasse.

Unterstützung von Ämtern

Die Anlage ist eine Privatinitiative. Bauherrin Ina Henschel, die mit ihrer Familie nur wenige Häuser weiter in der Nachbarschaft wohnt, arbeitet in der Pflegebranche und kennt den Bedarf für altersgerechtes Wohnen. „Die Nachfrage ist riesig, für so viele Menschen kommt der Moment, an dem es immer beschwerlicher wird, in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Viele bewohnen dann nur noch einen Raum im Untergeschoss oder kommen kaum mehr vor die Tür“, hat sie beobachtet. Gemeinsam mit ihrem Mann Jens Henschel sei die Idee entstanden, selbst ein Angebot zu schaffen. „Wir hätten das auch woanders gemacht. Aber das Grundstück in Calbitz war zu verkaufen und wir haben die Gelegenheit genutzt. Außerdem ist auf diese Weise ein Schandfleck aus dem Ort verschwunden“, erinnerte er an den Anblick des seit vielen Jahren leerstehenden Gebäudes an der Ortsdurchfahrt.

Der Abriss der alten Gebäude. Hier entsteht jetzt das Senionenwohnprojekt. Quelle: Christian Neffe

Nach wochenlangen Aufräum- und Abrissarbeiten im vergangenen Jahr begannen die Vorbereitungen für den Neubau. Mitte Juni wurde die Bodenplatte gegossen und diese Woche nun konnte Richtfest gefeiert werden. „Wir haben bis hierher fast alles selbst gemacht und hatten dabei wirklich großartige Hilfe von Familie, Freunden und Nachbarn. Ich bin vor allem unserem Sohn Marc dankbar, der neben seinem Studium jede freie Minuten auf der Baustelle war“, betonte Ina Henschel. Dass das Projekt so zügig angepackt werden konnte, sei auch den beteiligten Ämtern und ihren Mitarbeitern, etwa dem zuständigen Sachbearbeiter im Landratsamt Nordsachsen Matthias Krauße, und der Gemeinde Wermsdorf zu verdanken. „Bürgermeister Matthias Müller und Bauamtsleiter Thomas Keller haben uns von Anfang an unterstützt“, sagte Jens Henschel. Dort ist man indes froh über die private Initiative, denn altersgerechten Wohnraum gibt es – abgesehen vom Seniorenwohnzentrum in Wermsdorf – kaum in der Kommune. „Wir freuen uns, wenn es auf diese Weise älteren Einwohnern ermöglicht wird, ihren Lebensabend in gewohnter Umgebung zu verbringen und damit gleichzeitig der Ortskern aufgewertet wird“, so Matthias Müller.

Pflegeleistungen sind möglich

„Mit Gabriele Küntzel vom gleichnamigen Pflegedienst in Dahlen haben wir uns oft beraten, um das Haus genau auf die Bedürfnisse älterer Menschen abstimmen zu können“, fügte er hinzu. Von dort könnten dann bei Bedarf auch die nötigen Pflegeleistungen für die künftigen Bewohner übernommen werden. Jede der 60 Quadratmeter großen Wohnungen ist ebenerdig zugängig, bekommt ein Bad mit bodengleicher Dusche ein Schlaf- sowie ein Wohnzimmer mit Küchenbereich, von dem aus der Austritt auf die Terrasse möglich ist und zusätzlich einen Abstellraum. „Alle Türen sind breit genug, um später auch mit Hilfsmitteln zu manövrieren, die Rollos lassen sich elektrisch öffnen und schließen, und das Schlafzimmer ist groß genug für ein Pflegebett, falls das nötig ist“, zählt Bauherrin Ina Henschel auf. Über 400 000 Euro werden in das altersgerechte Wohnobjekt investiert. Erste Interessenten gibt es bereits.

„Wir wollen Anfang 2019 fertig sein und dann können die Wohnungen auch bezogen werden“, kündigt Marc Henschel an. Als nächstes werde man das Grundstück weiter gestalten. „Das soll sich gut in den Ort einfügen und eine ansprechende Wohnumgebung sein.“

Von Jana Brechlin