Luppa

„So lange ich denken kann, wird unter unseren Mitgliedern ein Wettkrähen veranstaltet. Aber seit 2013, unserem 800-jährigen Ortsjubiläum, ist die Veranstaltung öffentlich und auch andere Geflügelzüchter können daran teilnehmen“, erklärt Steffen Uhde, Vorsitzender des Vereins. Glaubten die Organisatoren noch im vergangenen Jahr dara, einen neuen, langlebigen Teilnehmerrekord mit 55 Hähnen aufgestellt zu haben, so wurden sie am Sonntag eines besseren belehrt. 63 weiße, braune, gescheckte, schwarze und andersfarbig gefiederte Hähne wurden von ihren Besitzern zum Wettbewerb bei Veranstaltungsleiter Volkmar Beier angemeldet.

Punkt 8 Uhr ging das Zählen der Krährufe los

Punkt 8 Uhr waren Käfige mit den Tieren im Halbkreis im Pfarrhof postiert und die Zähler der Krährufe, auch Anschläge genannt, hatten ihre Plätze mit Zähllisten und Kulis eingenommen. Jeder musste vier der Starter betreuen und 60 Minuten lang für jeden der Anschläge einen Strich unter der Starternummer machen. Das konnte ganz schön viel Arbeit und Konzentration bedeuten, denn die Besten brachten es bei diesem Wettkampf immerhin auf über 100 Anschläge. Gewertet wurde in zwei Kategorien, nämlich große und kleine Hähne. Bei den großen Tieren siegte Joel Birnbaum aus Luppa, dessen Hahn es auf 114 Rufe brachte. Bei den Zwerghühnern ging der Siegerpokal an Lothar Baumert aus Schmannewitz. „Ich bin zum 2. Mal dabei. Eigentlich nur, weil ich als Oschatzer Kreisvorsitzender ja mit gutem Beispiel voran gehen muss und wir ja inzwischen ein Kreis-Wettkrähen veranstalten“, erklärte er. Mit einem Sieg seines Zwergwyandotten-Hahnes hatte er allerdings nicht gerechnet. Der schaffte 158 Krährufe.

Auch viele Kinder gingen mit ihren Hähnen an den Start

Früh übt sich, wer Erfolg haben will. Das war auch in Luppa zu merken, denn etliche Kinder und Jugendliche gingen erfolgreich an den Start, dazu gehörte die kleine Joel, die mit Opas Hahn ins Rennen ging. Stolz war auch Annalene Schüttig aus Luppa. Die Schülerin belegte Rang zwei. Im vergangenen Jahr holte sie den Siegerpokal. Im nächsten Jahr will sie wieder vorn mitmischen.

Das Wettkrähen wurde von vielen Züchtern aus der Region genutzt, um sich mit anderen zu treffen. Gefachsimpelt wurde dabei über künftige Ausstellungen wie in der Runde mit Schwetaer und Dahlener Züchtern. Aber auch über den Nachwuchs des aktuellen Jahres oder auch über Futterfragen tauschte man sich aus. Und noch etwas kam zur Sprache: Gut, wenn man Nachbarn hat, die Verständnis dafür haben, dass Hühner und Hähne zu einem Dorf gehören und man bei Mister Gockel nicht auf Knopfdruck das Krähen abstellen kann.

Von Bärbel Schumann