In Mügeln und im Umland rund 1300 Haushalte ohne Strom

Mügeln/Wetitz. Der Strom fiel am Dienstag um 16.04 Uhr in Mügeln und Wetitz sowie dem Oschatzer Ortsteil Limbach plötzlich aus. „Rund 1300 Haushalte waren davon betroffen“, wie Claudia Anke, Pressesprecherin von Mitnetz-Strom, informiert. Um 17.15 Uhr konnte durch die Mitarbeiter des Energiedienstleisters der Ausfall durch Umschaltung auf andere Leitungen bereits auf 850 Haushalte reduziert werden. Um 18.30 Uhr waren schließlich alle Haushalte wieder am Netz. Der Bereitschaftsdienst von Mitnetz war zur Fehlersuche vor Ort. „Es handelt sich um einen Kabelfehler in Mügeln oberhalb der Bahnhofstraße quer auf einem Feld“, so Anke. Ein Mittelspannungskabel hatte offenbar seinen Geist aufgegeben.

Von Heinz Großnick