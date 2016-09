Die einen kennen ihn von der Theaterbühne, andere als Krankenpfleger in der Serie „In aller Freundschaft“ – Michael Trischan. Der Leipziger kann aber noch mehr. Am 8.Oktober ist er mit seinem Sohn Attila in Oschatz zu Gast – für die musikalische Lesung „Windeln, Pickel, Psychiatrie“. OAZ sprach im Vorfeld mit dem Schauspieler.