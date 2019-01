Collm

Wer derzeit auf den Collm wandert und dort Informationen zum Albertturm sucht, geht leer aus. So wie Dieter Ahrens aus Thalheim, der jüngst seine Besucher auf den Berg geführt hat. Ein Aufstieg zur Aussichtsplattform ist derzeit ohnehin nicht möglich, da der Turm im Winter aus Sicherheitsgründen gesperrt bleibt. „Aber wir hätten wenigstens gern etwas über den Albertturm gelesen“, so Ahrens. Man habe den Gästen ein paar Fragen beantworten können, doch gerade wer nicht aus der Region kommt, sei auf Hinweise zum Ausflugsziel angewiesen. „Man fragt sich schließlich, was es mit dem Turm auf sich hat.“

Mit roher Gewalt beschädigt

Kerstin Krause, Vorsitzende des Collmer Heimatvereins „Bergtreue“, freut sich über das Interesse am Albertturm und bedauert, dass Besucher derzeit keine Informationstafel vorfinden. Diese sei Vandalismus zum Opfer gefallen. „Vor einiger Zeit hat es immer wieder Zerstörungen auf dem Turm gegeben, und auch diese Tafel blieb davon nicht verschont“, erklärt sie. Dabei sei das Schild fest im Beton verankert worden und hätte so viele Jahre stehen können. „Die ist offenbar mit roher Gewalt richtig aus der Fassung getreten worden“, beschreibt Kerstin Krause. Der Heimatverein, der sich für den Erhalt und die Sanierung des Albertturmes engagiert, sei hilflos angesichts dieser Zerstörungswut.

Mittlerweile die dritte Tafel

Erklärtes Ziel sei es, erneut eine Tafel aufzustellen – das wäre dann die dritte. „Das kostet den Verein immer richtig Geld und fehlt uns an den Eigenmitteln für die Turmsanierung“, macht sie deutlich. Wann Besucher wieder ein Schild mit Informationen vorfinden, sei derzeit offen. „Wir überlegen noch, wie das finanziert werden könnte und welche Form wir wählen“, so die Vereinsvorsitzende.

Von Jana Brechlin