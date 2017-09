Initiativgruppe Radweg S 31 lädt zur nächsten Protest-Tour nach Naundorf ein

Die Initiativgruppe „Mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger an der S 31“ lädt zur nächsten Radfahraktion am Freitag, dem 20. Oktober, ein. Start ist um 14.30 Uhr an der Werkschule Naundorf, Mügelner Straße 8. Von dort aus geht es zur Apfelbaumschule in Schweta und dann zurück bis zur Öko-Station in Naundorf.