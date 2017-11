Jede Menge los zum Vorlesetag in Oschatz

Oschatz. Zum bundesweiten Vorlesetag stand für die Erstklässler der Grundschule Zum Bücherwurm ein Besuch in der Bibliothek an. Dort lasen ihnen drei „Promis“ vor. Marian Wendt, Uta Moritz und Dr. Hans-Joachim Kolb. Wendts Beruf musste erraten werden. Der blaue Anzug des CDU-Abgeordneten erinnerte die Kinder an einen Piloten, seine Brille an einen Optiker. Bei der Antwort „Bürgermeister“ wurde die Spur heißer; letztendlich erklärte er seine Arbeit im Bundestag, wie gewählt wird und nannte Angela Merkel „Bürgermeisterin von Deutschland“.

Im Anschluss stellte Uta Moritz, Chefin der größten Oschatzer Badewanne, „Bob der Streuner“ vor. Die Leiterin der Eigenbetriebs Kultureinrichtungen und Freizeitstätten hat durchaus noch private Interessen. Eine Leidenschaft sind Katzen. Diese teilten die Zuhörer prompt.

Etwas Geduld war bei der Geschichte von Dr. Hans-Joachim Kolb gefordert, doch mit kleinen Pausen zum Hopsen und Hampelmann machen war das kein Problem. Beim Zuhören konnten sich die Leseanfänger ganz gemütlich mit vielen Kissen in die Welt der Igel versetzen lassen.

Über der Bibliothek, im Thomas-Mann-Gymnasium (TMG), wanderten die Klassen 5 und 6 von einer Leseecke zur anderen. Dort machten sie es sich bequem und lauschten, was andere Schüler vorlasen. Klassenzimmer, Leseraum und Dachboden verwandelten sich in die Orte, die Leser bei der Lektüre in ihrer Fantasie bereisen. Auch Bibliothekarin Eleonore Reichel reihte sich ein und las aus der für junge Zuhörer bearbeiteten Fassung der Faust-Tragödie von Johann Wolfgang von Goethe vor – von wegen angestaubter Klassiker.

Finale des Vorlesetages am TMG war der Wettbewerb der besten Leser aus Klasse 6. Tom Gottschling, Greta Wetzig und Bruno Hamann lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende vergaben die Juroren eine Siegerurkunde und zwei zweite Plätze. Bruno Hamann war schließlich einen Tick besser und vertritt die Schule demnächst im Bezirksfinale.

Die Leseförderung der Bildungseinrichtung klappt nicht zuletzt deshalb so gut, weil Bibliothek, Fachleiter und Lesebegeisterte an einem Strang ziehen – mit einem eigenen Ganztagsangebot.

Von Janett Rohnstock und Christian Kunze