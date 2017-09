Jenny Ebert im Gemeindeamt Schöna begrüßt

Schöna. Die Freude auf beiden Seiten groß. Nachdem die langjährige Sekretärin Christine Schlittchen Anfang August mit riesigen Blumensträußen in den Ruhestand verabschiedet wurde, war das Vorzimmer von Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) und damit auch der Empfangstresen im Gemeindeamt mehrere Wochen verwaist.

Zu Monatsbeginn hatte die Neue an diesem Platz ihren ersten Arbeitstag. Aus den knapp 40 Bewerbern für diese Stelle und nachdem 13 Vorstellungsgesprächen absolviert waren, entschied sich die Verwaltung für Jenny Ebert aus Malkwitz. „Ich wurde hier herzlich und mit offenen Armen empfangen“, sagte die 27-Jährige nach wenigen Arbeitsstunden der Oschatzer Allgemeinen.

Sie ist gelernte Verwaltungsfachangestellte, hat diese Ausbildung in der Gemeindeverwaltung Wermsdorf absolviert und war dort nicht übernommen worden.

Nach einer befristeten Anstellung an der Sächsischen Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege sowie einer Bürotätigkeit bei Frankenstolz in Oschatz sei sie froh, wieder in ihrem erlernten Beruf tätig sein zu können. „Ich hatte mich bewusst für diesen Beruf mit seinem vielfältigen Aufgabenspektrum entschieden“, betont Jenny Ebert. Das er so abwechslungsreich sei, habe ihr schon in der Ausbildung gut gefallen.

Umgewöhnen müsse sie sich noch mit dem Arbeitsweg. Der sei trotz des kleinen Umweges über Calbitz, wo ihr zweijähriger Sohn die Kinderkrippe besuche, erfreulich kurz.

Von Axel Kaminski