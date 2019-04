Oschatz

Zum dritten Mal luden die Oschatzer Freizeitstätten am Sonntag aufs „KulturParkett“ ins Thomas-Müntzer- Haus. „Die Idee der Reihe ist, die Kultur in ihrer schönsten Vielfalt zu zeigen“, betont Geschäftsführerin Uta Moritz. Nach Zauberkunst und Gundermann -Songs war nun Josephine Hoppe, die Tochter des kürzlich verstorbenen Schauspielers Rolf Hoppe, aus Dresden zu Gast. In ihrem mit „Eine unmoralische Bargeschichte“ betitelten Ein-Frau-Stück sinnierte sie über das Leben als Frau, Mutter, Ehefrau und Geliebte.

Das Dargebotene basiert lose auf dem Theaterstück „la femme du Michel Ange“ von Éric Assous. Seinen Reiz zieht die Inszenierung daraus, dass die Akteurin über die gesamte Zeit allein auf der Bühne, respektive an der Bar sitzt. Ein Mann, der sie zunächst für eine Dame hält, deren Liebe man sich kaufen kann und ihre beste Freundin, mit der sie ursprünglich verabredet war, sind imaginär vorhanden.

Die Besucherzahl im Thomas-Müntzer-Haus lag nach Angaben des Veranstalters mit 40 Gästen deutlich unter den Erwartungen. Eine der Zuschauerinnen war Daniela Winkler aus Oschatz. „Schade, dass so viele Plätze leer geblieben sind. Es hat sich wirklich gelohnt – als hätte man es selbst erlebt. In der Pause gab es, neben dem üblichen Angebot, frisch gebackenen Kuchen und anschließend war noch genug Zeit, um das Frühlingserwachen und den Gildetag in der Innenstadt nicht zu verpassen“, sagte sie mit Blick auf die publikumsstarken Veranstaltungen, die parallel liefen. „Alles in allem war es ein wunderschöner Sonntagnachmittag in unserer wunderschönen Stadt. Und wer behauptet, in Oschatz sei nichts los, wurde erneut Lügen gestraft“, so Winkler.

Am 5. Mai wird es beschwingt und romantisch bei der nächsten Auflage des „ KulturParkett“: Romy Petrick (Sopran), Susanne Erhardt (Klarinette) und Marlies Jacob (Klavier) bieten dann unter dem Motto „So lacht der holde Frühling“ unter anderem Lieder, Arien und Kammermusik von Wolfgang-Amadeus Mozart dar.

Von Christian Kunze