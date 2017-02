Bei kalten Temperaturen, Regen und kaum Sonne muss kein Ferienkind in der Bude vorm Fernseher hocken. In der Schule des Herzens in Börln bietet Jana Heistermann großen und kleinen Töpferfans kreative Angebote. Die jüngste offene Keramikwerkstatt lockte rund ein Dutzend Teilnehmer jeden Alters an.