Oschatz

Es kommt nicht oft vor, dass aus Leipzig und der angrenzenden Region junge Cellisten in einem Konzert gemeinsam ihr Können präsentieren. „Sachsen ist in drei Fachbereiche eingeteilt. Leipzig und die Region ist einer davon“, erklärt Sven Schreiber, Fachberater für die tiefen Streichinstrumente für dieses Gebiet am Sonnabend vor Konzertbeginn an der Oschatzer Außenstelle der Kreismusikschule „ Heinrich Schütz“ Nordsachsen. „Wir wollen heute damit auch für das Instrument Violoncello werben.“ Vor drei Jahren lud der Fachbereich schon einmal zu einem solchen Konzert nach Oschatz ein. Damals ein großer Erfolg auch mit Nachwirkung, denn heute erlernen in Oschatz an der Musikschule zwölf Kinder und Jugendliche das Spiel auf diesem Instrument.

Schüler und Lehrer im Ensemble

Gleich zu Beginn, noch ehe junge talentierte Cellisten als Solisten in Begleitung erfahrener Musikschullehrer ihr Können präsentieren konnten, agierten die Oschatzer Violoncello-Schüler mit ihren Lehrern als Ensemble. Sie spielten von Valentin Rathgeber Intrada Moderato und erhielten am Ende ihrer Darbietung viel Beifall von den Konzertbesuchern.

Gänsehaus für Besucher

Die jüngste Musikerin an diesem Tag bewies anschließend, was sie kann. Rebecca Künzel aus Leipzig, gerade acht Jahre alt, spielte von Anne Terzibaschitsch „Sicilienne“. Am Klavier wurde sie dabei von Christian Schiel, Lehrer an der Oschatzer Außenstelle, unterstützt. Gänsehaut bekam mancher Gast beim Spiel von Albrecht Freytag, einem der Preisträger beim sächsischen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“. Auch Jakob Grabenhorst, der mit Christian Schiel das Konzert beendete, zählt zu den sächsischen Preisträgern. Noch am Tag vor dem Konzert in Oschatz qualifizierte er sich mit dem Ensemble Alte Musik Leipzig für den Bundeswettbewerb bei „Jugend musiziert“. Man darf also gespannt sein, welchen der jungen Cellisten man in einigen Jahren auf den Konzertbühnen wieder sehen wird.

Musikpädagogin Susanne Baudach, die seit zehn Jahren an der Außenstelle in Oschatz unterrichtet, freute sich über das erfolgreiche Konzert, bei dem einmal die Cellisten im Vordergrund standen und dankte allen Mitwirkenden.

Von Bärbel Schumann