Liptitz. Am langen Himmelfahrtswochenende wird es wieder international in der Kirchgemeinde Mahlis-Liptitz: Traditionell findet dann der Austausch zwischen hiesigen Christen und denen der niederländischen Partnergemeinde Steenderen statt. In diesem Jahr steht die Begegnung im Zeichen des Reformationsjubiläums, sagt Barbara Scheller von der Kirchgemeinde. Geplant ist dann unter anderem eine Fahrt nach Torgau, ein gemeinsamer Gottesdienst und schließlich darf die heimliche Hymne der Religionspartnerschaft nicht fehlen. Der für vier Stimmen angelegte Kanon „Dass Erde und Himmel uns blühen“ sitzt sowohl in deutsch als auch niederländisch bei allen perfekt – der Abdruck im gemeinsamen Gesangbuch, das vor einigen Jahren im Rahmen des Austauschs entstand, ist also fast schon überflüssig. Und doch würdigen die Mahlis-Liptitzer das Lied dieses Jahr in besonderer Weise. Die erster Zeile ziert die Rückenlehne einer besonders bunt verzierten Kirchenbank. In roten Lettern zieht sie sich über das Abbild des Collm und der umliegenden Felder. Die im Zuge der Sanierung der Kirche in Mahlis ausrangierte Sitzgelegenheit beendet ihr trist-graues Dasein und soll künftig als Ruhebank vor dem Liptitzer Gotteshaus stehen – auf dass sich nicht nur Liptitzer und Niederländer darauf ausruhen. Bemalt haben die Bank gemeinsam mit Barbara Scheller drei unlängst volljährig gewordene Flüchtlinge aus Syrien und Eritrea – das gewählte Motiv entspricht ihrem bisherigen Blick aus den Fenstern der Unterkunft für unbegleitete minderjährige Ausländer in Lampersdorf. Zwei von ihnen, Filimon und Even, gehören der orthodoxen Kirche an, die in Eritrea viele Anhänger hat.



Von Christian Kunze