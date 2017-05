Wermsdorf. „Kicken wie die wilden Kerle“ ist das Motto des diesjährigen Fußballcamps beim FSV Blau-Weiß Wermsdorf. Gemeinsam mit Intersport Hanel richtet der Verein vom 16. bis 18. Juni die Sportveranstaltung aus, die sich an Nachwuchsspieler im Alter von 5 bis 14 Jahren richtet. „Der Termin liegt günstig, kein Schulstress und damit volle Konzentration auf das Fußballcamp, denn es ist das Wochenende vor der letzten Schulwoche“, unterstreicht André Kamm vom Wermsdorfer Verein.

Zwar richte sich die Einladung auch an die eigenen Vereinsmitglieder, grundsätzlich seien jedoch alle interessierten Mädchen und Jungen willkommen, egal ob sie in einem Verein Mitglied sind oder nicht. Wichtig sei allein der Spaß am Sport. Schon 2011 und 2013 hatten die Blau-Weißen ein solches Fußballcamp ausgerichtet und waren damit auf viel Begeisterung gestoßen: Neu ausgerüstet und angeleitet, machten über 80 Kinder und Jugendliche bei diesem Angebot begeistert mit.

Dieses Jahr steht das Camp ganz im Zeichen der „Wilden Kerle“ und ist angelehnt an den gleichnamigen Kinoerfolg um eine Clique leidenschaftlicher Fußballer. Banner und ein besonderer Platzaufbau sollen an den Teufelstopf erinnern, in dem die Kino-Kicker ihre Dribblings geübt haben. Außerdem sollen weitere Details an die Helden aus den Filmen erinnern. Neben dem Einmaleins des Fußballs werden auch Tricks gezeigt, die sich in den Kinoabenteuern finden.

An drei Tagen werden die Teilnehmer betreut und trainiert, bevor am Ende in verschiedenen Wettbewerben, zum Beispiel beim Superdribbler, die Besten gekürt werden. Außerdem werden der wildeste Kerl und das wildeste Mädchen gesucht, und zum Schluss ist ein Spielefest mit den Eltern und dem ganzen Verein geplant.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich, die Teilnahme kostet für alle, die zum ersten Mal dabei sind, 124,95 Euro. Für Wiederholer und Geschwisterkinder gibt es Rabatt. Im Preis enthalten sind Trikot, Hose und Stutzen im Wilde-Kerle-Stil, außerdem Ball und Trinkflasche. Die älteren Teilnehmer erhalten auf Wunsch das Ganze im Bravo-Look.

Informationen und Anmeldung: Blau-Weiß Wermsdorf, André Kamm, Telefon 034364 51353 oder bei Intersport Hanel auf dem Neumarkt Oschatz

Von Jana Brechlin