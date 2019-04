Dahlen/Querbitzsch

Christenlehre, Konfirmandenunterricht, Konfirmation und dann war Schluss. Jedenfalls bisher. Eine Junge Gemeinde (JG) als Treffpunkt für Jugendliche innerhalb der Kirche hat es in Dahlen und Umgebung schon lange nicht mehr gegeben – bis Gemeindepädagogin Karen Sehn das Format vor einigen Monaten wiederbelebt hat. Seitdem treffen sich regelmäßig zwischen zwölf und 15 Schüler. Ein Teil davon brach voriges Wochenende zu einer Mini-Rüstzeit nach Querbitzsch auf.

Konzentration ist gefragt

In dem winzigen Mügelner Ortsteil hatten sich die jungen Christen in der Ferienwohnung auf einem Bauernhof eingemietet. Zwischen Kuchenpausen, Volleyball und Tischtennis fanden sich die Jugendlichen angeleitet von der Dahlener Gemeindepädagogin Karen Sehn und Arndt Kretzschmann, Jugendwart im Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz, auch zu Bibelarbeit und Gesprächsrunden zusammen. Als Übung zum Einstieg ging es um Kommunikation: Miteinander reden, zuhören und verstehen. Dabei herrschten erschwerte Bedingungen, denn die quer im Raum verteilten Schüler mussten „über Kreuz“ ihre Nachrichten verbreiten. „Sara hat mir einen Text vorgelesen und ich musste aufschreiben, was ich gehört und verstanden habe“, beschreibt Richard die Aktion, „die anderen haben das Gleiche gemacht und im Hintergrund lief noch laut ’We will rock you’. Aber wir haben es ganz gut hingekriegt, etwa zwei Drittel sind bei mir angekommen.“ Das, so Jugendwart Arndt Kretzschmann, sei vergleichbar mit dem Bemühen, Gottes Wort zu hören. „Auch dabei geht es darum, was höre ich und was kommt bei mir an.“

Bei den gemeinsamen Mahlzeiten geht es lebhaft zu. Quelle: Jana Brechlin

Überhaupt sind das Ausprobieren und viel Aktivität Bestandteil der Treffen in der Jungen Gemeinde. Selbst zur Mini-Rüstzeit am Wochenende nutzten die Jugendlichen jede Gelegenheit, sich zu bewegen und verzichteten dabei für die Wanderung durch den Wermsdorfer Wald bereitwillig auf ihre Smartphone. „Ihr sollt ohne Ablenkung im Wald und mit der Gruppe zusammen sein“, gibt Arndt Kretzschmann vor. „Ich bin sonst kein Frühaufsteher, aber hier war ich zeitig wach“, muss sich Luise fast schon über sich selber wundern. Die Zeit hat sie mit Gleichaltrigen aber gut genutzt: „Wir haben schon vor dem Frühstück Volleyball gespielt“, verrät Annika.

Keine Grüppchenbildung

Beide besuchen die 9. Klasse und gehören zur Gruppe, die vor einem Jahr Konfirmation gefeiert hat. Gemeinsam mit Schülern aus dem Jahrgang zuvor haben sie die Junge Gemeinde in Dahlen begründet. „Das ist eine so lohnende Gruppe, es wäre schade gewesen, wenn wir keine JG auf die Beine gestellt hätten“, findet auch Karen Sehn. Bei den Treffen an jedem dritten Freitag im Monat wird gemeinsam gegessen, gespielt und geredet. „Manchmal laden wir uns Gäste ein, und ich bin froh, dass Arndt Kretzschmann uns unterstützt“, so die Gemeindepädagogin. Die Gruppe sei offen für weitere Jugendliche und funktioniere gut. „Hier machen Gymnasiasten und Oberschüler etwas zusammen, es gibt keine Grüppchenbildung.“

Als Ältester gehört John-Ross zur Jungen Gemeinde. Der 19-Jährige steht kurz vor dem Abitur und gönnt sich trotz Prüfungsstress die kleine Auszeit. „Hier passt einfach alles gut“, meint er und verspricht: „Morgen fange ich an zu lernen.“

Von Jana Brechlin