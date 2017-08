Junge stürzt im Oschatzer Anglerparadies ab: schnelle Hilfe durch Rettungskräfte

Oschatz. In den späten Nachmittagsstunden gab es ein Großaufgebot von Rettungskräften auf dem Gelände des Oschatzer Angelparadieses. Das Anglerparadies ist ein gefluteter Steinbruch, der vom Oschatzer Anglerverein genutzt wird. Von Zeit zu Zeit klettern auch Kinder an den Wänden des ehemaligen Steinbruchs. Vermutlich war es auch jetzt so.

Die Hilferufe eines 13-jährigen Jungen hatten die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Der Jungen war offenbar aus größerer Höhe in das Wasser gestürzt und verletzt sich dabei schwer. Allerdings konnte er offenbar noch Hilfe mobilisieren. Die Oschatzer Feuerwehr rückte unter anderem mit ihrem Schlauchboot aus und konnte den Jungen gemeinsam mit dem Notarzt aus dem Wasser bergen und zur ärztlichen Versorgung ans Ufer bringen. Das Kind wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Aus dem Oschatzer Rathaus wird eingeschätzt, dass der Einsatz schnell und reibungslos ablief. Die Hintergründe des Unfalls sind zur Stunde noch ungeklärt. Auch die Polizei befand sich vor Ort und wird entsprechende Ermittlungen zum Unfallhergang aufnehmen.

Das Vereinsgelände am alten Steinbruch wird in der Hauptsache für den Angelsport genutzt. Die alten Gebäude sind stark sanierungsbedürftig und kaum in Benutzung.

Von Hagen Rösner