Oschatz/Mügeln. Müll, Müll, Müll – Abfall, wohin man schaut: Hausmüll in den öffentlichen Abfallbehältern von Oschatz, illegaler Sperrmüll im Gewerbegebiet Dahlen und ordnungsgemäß entsorgter Plastikmüll des O-Schatz-Parks. Letzterer ist jetzt Opfer der Flammen geworden. Unbekannte haben nicht lange gefackelt und die Gelben Säcke über Nacht angezündet – eine interessante, aber dilettantisch ausgeführte Müllverbrennung. Oschatz taugt nicht zur Bronx, denn dort lodert der Abfall ja bekanntlich wenigstens in den eigens dafür bereitgestellten Tonnen.

In ordnungsgemäß gefertigten Kachelöfen macht es der verbrannte Müll wohlig warm – so lange der Frühling nicht aus dem Knick kommt, sind Besitzer solch historischer Heizungen auf genug Holz oder ausreichend anderen Brennstoff angewiesen. Die Mügelner freuen sich indes, dass der Ofenkachelproduzent Ruka vor der Insolvenz gerettet ist und in der Stadt weiter produziert. Mügeln kachelt wieder! Der nächste Großauftrag lauert direkt vor der Haustür. Um das sanierte Stadtbad auch im Winter attraktiv zu machen, wird das Becken mittels dutzender Kachelöfen beheizt. Künftig heißt es in der Bischofstadt „Entspannen in der Döllnitz-Therme“ – was für ein heißer, regionaler Wirtschaftskreislauf!



Von Christian Kunze