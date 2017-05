Steffi Buchholz zieht eines ihrer Lämmer mit der Flasche groß. Die Schaf-Mama wollte ihn neben seiner Schwester nicht stillen. Auch dann nicht, als das Lamm an einer Lungenentzündung verstarb. Nachdem in den vergangenen Jahren auf dem kleinen Hof in Glossen Schafe Drillinge und sogar Vierlinge zur Welt brachten, bereiteten in diesem Jahr vier tote Lämmer große Sorgen.