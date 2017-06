In Oschatz ist nichts los – sagen die, die den Veranstaltungsplan des Thomas-Müntzer-Hauses nicht kennen. In der Stadthalle am Altmarkt geht noch bis Jahresende jede Menge über die Bühne. Die Chefin des Hallenbetreibers, Oschatzer Freizeitstätten GmbH, Uta Moritz, wirft einen Blick auf die Veranstaltungen im 2. Halbjahr 2017.