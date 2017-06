Mügeln. Prachtvoll blühen diese sechs Kakteen von Ingo Häling in Mügeln. „Ich habe wahrscheinlich den schönsten Blumenkasten von Mügeln“, ist der 50-Jährige total stolz. Immerhin 27 Blüten, so viel wie nie zuvor, zeigten eineinhalb Tage lang ihre Schönheit. Im vergangenen Jahr seien es lediglich 13 Stück gewesen. Bereits seit sieben Jahren kann sich Hänig an den Pflanzen erfreuen, die normalerweise nur einen Tag lang blühen. „Ich hab sie damals von einem guten Nachbarn für Hilfe bei der Gartenarbeit erhalten“, so der Mügelner, dessen Blumenkasten samt Pflanzen im Fenster in der Dr.-Friedrichs-Straße zu bewundern ist. „Es ist wahrscheinlich der schönste Blumenkasten Mügelns“, ist Häling, ohne übertreiben zu wollen, überzeugt. Und: Inzwischen gebe es bereits schon wieder14 neue Knospen. Viel Pfleger verlangen die Kakteen unterdessen nicht. „Im Winter gebe ich ihnen aller zwei Monate ein bisschen Wasser und jetzt im Sommer aller 14 Tage“. In der kalten Jahreszeit wird der Blumenkasten auf dem Fensterbrett seines Bades platziert.





Von Heinz Großnick