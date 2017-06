Oschatz. Die Klangexperimente sind geglückt: Vor der Kulisse der über 100 Jahre alten Filzfabrik Oschatz gab der Kammerchor Ton-Art am Wochenende zwei außergewöhnliche Konzerte unter dem Titel „Klangexperimente“. „Wir reizen die menschliche Stimme bei einigen Stücken total aus“, versprach Chorleiter Benjamin Zschau den Zuhörern – und die Sängerinnen und Sänger erfüllten dieses Versprechen. Zwei Stücke stachen in dem einstündigen Programm besonders heraus. Bei dem alten Indianerlied „Micma’q Honour Song“ verteilten sich die Chormitglieder in der Fabrikhalle und entführten die Zuhörer mit Wolfsgeheul, Nachtigallgesang und Blätterrauschen in eine Nacht unter freiem Himmel. Und das Lied „Adiemus“ (Titelmelodie des Films „Avatar“) kam beim Publikum so gut an, dass sie bei der Zugabe selbst mitsangen.

Von Frank Hörügel