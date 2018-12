Oschatz

„Wir sind überwältigt.“ So freute sich Chorleiter Benjamin Zschau über die rund 450 Zuhörer in der vollen Oschatzer St. Aegidienkirche, die am Abend des 22. Dezembers zum diesjährigen Weihnachtskonzert des Kammerchores TonArt gekommen waren. Das einstündige Konzert stand unter dem Titel „Popular Christmas“ (beliebte Weihnachten) und wurde von den 33 Chormitgliedern bereits am Nachmittag in der Lampertswalder Kirche gesungen. Mit zwölf bekannten Weihnachtsliedern wie „O Tannenbaum“ und „Silent Night“ begeisterten die Sängerinnen und Sänger das Publikum in den beiden Gotteshäusern. Beim Gemeindelied „Wie soll ich dich empfangen“ sang der Kammerchor gemeinsam mit dem Publikum.

In der Aegidienkirche wurde der Chor von zwei beleuchteten Weihnachtsbäumen flankiert, ein dezentes Lichtspiel im Altarraum verstärkte die besinnliche Stimmung.

Solo von Lisbeth Heinze

Höhepunkte des Konzertes waren unter anderen das Solo von Lisbeth Heinze bei „Mary had a baby“ und der Gesang des kleinen Jona – Sohn von Chorleiter Benjamin Zschau und seiner Frau Clara – bei „Away in a manger“. Nach minutenlangem Beifall des begeisterten Publikums gab es zum Abschluss des Konzertes in Oschatz mit „Wish you a merry christmas“ noch eine Zugabe.

Im nächsten Jahr können sich die Fans von TonArt auf weitere Konzerte freuen – 2019 feiert der Klangkörper sein zehnjähriges Bestehen.

Von Frank Hörügel