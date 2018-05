Wermsdorf

Tierische Nachbarn: Auf dem Außengelände des „Hubertushofs“ in Wermsdorf sind Kaninchen und Meerschweinchen eingezogen. In den vergangenen Tagen haben die Tiere die Anlage in Besitz genommen. Frieda und Tim Reinhardt, die Kaninchen und Meerschweinchen mit ihren Eltern dem Seniorenwohn- und Pflegezentrum gespendet haben, überzeugten sich selbst, dass sich die Tiere im neuen Zuhause wohlfühlen. „Das ist richtig schön hier“, so das Urteil der Kinder.

Zum Kleintierstall, den Hausmeister Thomas Pfüller vorbereitet hatte, gehören Verstecke, Spielmöglichkeiten und ein Auslauf. „Das große Fenster bietet unseren Bewohnern die Möglichkeit, die Tiere zu beobachten. Außerdem soll noch ein Freigehege folgen“, beschrieb Heimleiterin Jana Berentzik. Abgesehen von einer Einrichtung in Hessen sei das Wermsdorfer Haus das einzige Heim des Internationalen Bildungs- und Sozialwerkes, das über diese Möglichkeiten verfüge.

Gemeinsam mit Hausbewohnern eröffnete Leiterin Jana Berentzik den Stall für die Kleintiere. Hergerichtet hatte diesen Hausmeister Thomas Pfüller (r.). Von Bürgermeister Matthias Müller (l.) gab es Futter für die Tiere. Quelle: Jana Brechlin

Zur Außenanlage gehört seit kurzem auch ein Fischteich, es gibt Hochbeete und demnächst kommt noch ein Gewächshaus hinzu. „Die Erdbeeren, Kräuter, Gurken und Tomaten, die hier wachsen, werden auch im Haus mit den Bewohnern verwendet“, so Berentzik.

Gerade der Umgang mit Tieren komme bei Senioren gut an, immerhin seien viele von ihnen auf dem Land aufgewachsen. „Das weckt auch bei unseren Bewohnern mit Demenz Erinnerungen an ihre Jugend, sie nehmen Anteil und freuen sich über Tiere“, erklärte die Heimleiterin. Von Bürgermeister Matthias Müller gab es zur Eröffnung der Anlage Futter für Fische und Kaninchen. „Es ist schön zu sehen, wie sehr man sich hier bemüht, damit sich alle Bewohner wohlfühlen“, sagte er. Das gelte für Senioren genauso wie für Mitarbeiter, versicherte Jana Berentzik, die ihr Team weiter vergrößern will.

Von Jana Brechlin