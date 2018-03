Kaninchen überstehen Schuppenbrand in Liptitz

Liptitz. Aufatmen bei Besitzer und Tierfreunden: Die Kaninchen, die bei einem Brand am Mittwochabend in Gefahr vermutet wurden, haben das Unglück überstanden. Alle Tiere sind noch am Leben. „Die Kaninchen waren in einem anderen Raum, der durch den Brand nur kurz verraucht war. Wir haben dann quer gelüftet, das hat bereits gereicht“, beschrieb Holger Oehmichen, stellvertretender Wehrleiter in Mahlis und Einsatzleiter.

Helfer müssen Atemschutz-Ausrüstung anlegen

Insgesamt waren 26 Helfer aus Mahlis und Wermsdorf mit vier Fahrzeugen gegen 17.40 Uhr zu dem Schuppenbrand in Liptitz ausgerückt. Beim Eintreffen stand das Gebäude bereits in Flammen. Zwei Drittel des Schuppens, schätzt der Einsatzleiter, seien abgebrannt. „Unsere wichtigste Aufgabe bestand darin, darauf zu achten, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitet“, sagte er. Immerhin befinde sich im Nachbargebäude eine einstige Autowerkstatt, die jedoch nicht mehr in Betrieb ist. „Wir wollten unbedingt verhindern, dass die Flammen dorthin übergreifen.“ Weil der Schuppen stark verraucht war, seien zwei Trupps mit Atemschutz hineingegangen. Ein dritter Trupp habe die Löscharbeiten von außen übernommen.

Gasflasche in brennendem Schuppen

In den Räumen seien die Feuerwehrleute dann auf eine Gasflasche gestoßen, die schnellstens nach draußen gebracht wurde. „Das ist schon für die Eigensicherung der Kameraden wichtig, denn explodiert eine Gasflasche, ist das für alle am Einsatzort gefährlich“, erklärte Holger Oehmichen. Zum Glück sei diese kaum noch befüllt gewesen und habe schnell abgekühlt werden können. Insgesamt sei er mit dem Einsatz sehr zufrieden: „Wir haben gut zusammengearbeitet, alles hat perfekt geklappt.“ Oehmichen forderte anschließend noch einen Notarztwagen zur Betreuung des geschockten Besitzers an. Außerdem wurden der Wermsdorfer Bauhof sowie die Straßenmeisterei um Hilfe gebeten: Da ein Teil des Löschwassers auf der Straße gefroren war, musste Salz gestreut werden.

Von Jana Brechlin