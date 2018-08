Dahlen

In alten Gemäuern soll es ja mitunter Geister geben. Im Dahlener Schloss jedenfalls gibt es einen – und was für einen: Karl Berger ist der gute Geist des imposanten Gebäudes. Er hat in den vergangenen Jahren den Schloss- und Parkverein geleitet, Spenden eingeworben, Bauarbeiten mit koordiniert, Veranstaltungen geplant und unzählige Gäste durch das Schloss geführt. Angesichts dieser Aufzählung wird er abwinken und auf seine Mitstreiter und Helfer verweisen, und das ist auch richtig, denn: Einer alleine schafft all’ das nicht. Doch ich wage zu behaupten, ohne Karl Berger wäre vieles im Schloss heute nicht so, wie es ist.

Der rührige Rentner ist Dahlener mit Leib und Seele und hat als solcher den Schlossverein Anfang 2009 mitgegründet. Damals war das Haus tatsächlich eine Ruine, durch die Wind und Wetter toben konnten. Heute hat die Anlage neben einem Dach auch überall Fenster, im Hauptflügel wieder eine begehbare Treppe ins Obergeschoss und gleich mehrere Räume, in denen Feste und Veranstaltungen stattfinden können. Als die Vereinsgründung vor knapp zehn Jahren vorbereitet wurde, sprach Berger ganz demütig davon, dass man die „Schlossreste vor dem Verfall“ retten wolle. Sieht man sich das Anwesen heute an, muss man ganz klar sagen: Das Ziel ist übererfüllt. Hier hat Karl Berger ohne Zweifel seine Spuren hinterlassen, allerdings nicht nur hier: Viele Jahre lang hat sich der Dahlener auch in der Kommunalpolitik engagiert, zuerst hauptamtlich als Bürgermeister in Lampertswalde, später im Ehrenamt als Stadt- und Kreisrat. Außerdem hat er als Autor dafür gesorgt, dass wichtige Heimatgeschichte nicht in Vergessenheit gerät. Klar, dass er auch auf Fragen rund um Baugeschichte und Nutzung des Dahlener Schlosses kaum eine Antwort schuldig bleibt.

Jetzt feiert Karl Berger seinen 80. Geburtstag, und auch wir sagen an dieser Stelle „herzlichen Glückwunsch!“.

Von Jana Brechlin