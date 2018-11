Dahlen

Der Dahlener Carneval Club (DCC) startete am Sonntag in seine neue Saison. Dafür, dass man das in gewohnter Weise auf dem Markt machen durfte, bedankte sich DCC-Präsident Jörg Petzold bei Bürgermeister Matthias Löwe (WHD). Er gestattete dem Verein diese Nutzung, obwohl die nach Ostern begonnenen Baumaßnahmen noch nicht ganz abgeschlossen sind.

Dieses Entgegenkommen änderte nichts an der Tatsache, dass das Stadtoberhaupt 11.11 Uhr den Rathausschlüssel an den DCC abgeben musste. Matthias Löwe betonte, dass er den Schlüssel bei den Karnevalisten in guten Händen und deren Engagement zu schätzen wisse.

Prinzenpaar gekrönt

Mit der Krönung des Prinzenpaares Anja I. und Matthias I. sowie dem Kinderprinzenpaar Maja I. und Paul II. hatte die Saison ihre ersten Höhepunkte und das neue Bühnenplateau des Marktes Premiere. Bis auf jene Stufen, die auf diese Ebene führen, sind durch den Umbau des Platzes alle Absätze und Treppen entfallen. Der 51-jährige Vereinspräsident lobte den „altersgerechten“ Umbau und räumte ein, dass er sich noch daran gewöhnen müsse, die Höhenunterschiede nicht mehr kletternd oder springend überwinden zu müssen. Er hatte zum Einmarsch mit den Funkengarden und dem Elferrat noch den langen Weg an der „Grünen Tanne“ vorbei und halb um den Platz herum gewählt.

Krönung vor dem Rathaus

Zeremonienmeisterin Christiane Gaunitz führte anschließend den Bürgermeister zur Schlüsselübergabe und die Prinzenpaare zur Krönung direkt vom Rathaus über die Straße auf den Platz und dann die fünf Stufen empor.

Da die Bauarbeiten auf dem Markt noch nicht abgeschlossen sind und er deshalb noch gar nicht abgenommen sein kann, galten zur Saisoneröffnung diesmal besondere Regeln. Steffen Hennig, DCC-Urgestein an Mikrofon und Mischpult, forderte die Kinder, die Funken und jene Kinder, die einen der frisch von der Bäckerei Mauksch angelieferten Pfannkuchen ergattert hatten, auf, nicht auf das neue Pflaster zu kleckern. Die Marmelade solle lieber auf die Sachen oder die Hände tropfen, da könne man sie ablecken. Während dieser Hinweis etwas überspitzt war, verzichtete der DCC auf den Einsatz seiner Konfetti-Kanone. Auch die Bonbons wurden diesmal nicht von der Bühne in die Menge geworfen, sondern aus Kartons heraus an die jungen Besucher verteilt.

Rund 250 Schaulustige auf dem Markt

Diese Einschränkungen taten der Stimmung auf dem Markt keinen Abbruch. Rund 250 Schaulustige waren gekommen, um die neuen Totalitäten zu sehen und vielleicht auch, um das neue Pflaster zu testen. Auf ihm wurde nach der Schlüsselübergabe noch geschunkelt. Wie immer gab es zum Abschluss eine Polonaise. Eigentlich sogar drei: Steffen Hennig hatte einen Wettbewerb ausgerufen, ob das Kinderprinzenpaar, Prinzessin Anja I. oder Prinz Martin der I. die längste Schlange hinter sich versammeln würde. Für den Moderator war das Kinderprinzenpaar der klare Sieger.

Das Ende der Polonaise fiel mit den ersten Tropfen eines Regenschauers zusammen, der den Markt im Nu leer fegte. Einige Faschingsfreunde stellten sich für diese zehn Minuten im Durchgang des Rathauses unter. Sie feierten dann weiter, so dass der DCC den Grill nicht umsonst angeheizt hatte.

Von Axel Kaminski