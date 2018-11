Wermsdorf

Viel Lob und einen Blumenstrauß hat jetzt Katja Hannß erhalten. Die Wermsdorfer Gemeinderäte haben auf ihrer jüngsten Sitzung entschieden, dass die Hauptamtsleiterin fortan ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis erhält. Seit Januar 2018 war Hannß dem langjährigen Hauptsamtleiter Lutz Abitzsch nach dessen Ausscheiden aus dem Dienst im Amt nachgefolgt und hatte bisher einen befristeten Vertrag. Jetzt sprachen sich Bürgermeister und Gemeinderäte dafür aus, die Anstellung zum 1. Januar 2018 in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis umzuwandeln.

Katja Hannß war 2013 als Elternzeitvertretung in die Gemeindeverwaltung gewechselt und hatte anschließend in verschiedenen Sachgebieten gearbeitet, ehe sie zur Nachfolgerin von Lutz Abitzsch wurde. Im Sommer hat die Hauptamtsleiterin ihr berufsbegleitendes Studium zur Diplom-Verwaltungsbetriebswirtin abgeschlossen. „Das vergangene Jahr ist wie im Flug vergangen, so vielfältig und spannend war die Arbeit“, blickte sie auf die vergangenen Monate an der Spitze des Hauptamtes zurück. Man schätze einander und die Arbeit mit Kollegen und Gemeinderäten, lobte Bürgermeister Matthias Müller (CDU) und wünschte auch für die Zukunft gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Von Jana Brechlin