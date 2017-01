Schmannewitz. Es war ein Hilferuf, den der Ochsensaaler Gert Freiberg nicht ignorieren konnte. Vier Tage lang saß eine Katze in Schmannewitz, nahe der Rehaklinik, bei eiskalten Temperaturen auf einem Baum. Und jede Bemühung, sie herunter zu locken, scheiterte. „Es war Freitag, der 6. Januar, als ich mit meiner eigenen Katze zum Tierarzt musste. Beim Verlassen der Klinik rutschte ich aus, fiel hin und meine Katze lief davon. Um sie zu finden, hing ich überall in der Gegend Zettel aus und schaltete auch eine Anzeige in der Zeitung. Daraufhin riefen mich Leute an, die mir sagten, dass eine Katze auf einem Baum sitzt und ob diese vielleicht meine Katze sei. Leider musste ich feststellen, dass diese schwarz-weiß gemustert, meine jedoch braun-grau ist“, sagt Gert Freiberg. Dennoch ließ den Rentner die „Baum-Katze“ nicht kalt. „Viele haben gesagt, es müsse etwas geschehen, doch keiner tat etwas.“ Da das Tier nun bereits seit mehreren Tagen auf dem Baum saß und laut mauzte, rief er in der Rettungsleitstelle in Leipzig an und bat darum, die Oschatzer Feuerwehr mit einer Drehleiter zu schicken. „Diese wollten jedoch erst die Finanzierung geklärt haben“, erinnert er sich.

So organisierte Freiberg auf eigene Faust eine Hubbühne, um die Katze vom Baum zu bekommen, die dann plötzlich kurz vor der Rettungsaktion spurlos verschwunden war. Das warf jedoch einige Fragen auf. „Es war die richtige Entscheidung, zuerst die Leitstelle zu informieren. Denn die Kameraden der Feuerwehr brauchen einen Einsatzbefehl, um ausrücken zu können. Diesen erhalten sie von der Leitstelle. Zuerst muss das Tier gerettet werden. Erst dann wird entschieden, wo die Rechnung hin geht“, erklärt Frank Reichel, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz. Es sei ein weit verbreiteter Irrtum, dass derjenige, der die Feuerwehr ruft, den Einsatz auch bezahlen muss. „Es heißt: Wer bestellt, der bezahlt. Aber es ist ja die Leitstelle, die die Feuerwehr bestellt und nicht derjenige, der die Leitstelle informiert hat.“ Viele hätten Angst, dass sie selbst zur Kasse gebeten würden, wenn sie für ein fremdes Tier jemanden zur Hilfe riefen. Das gelte aber nur bei einem Notrufmissbrauch. In dem Fall der Katze, die auf dem Baum fest saß, hätte festgestellt werden müssen, ob ein Besitzer vorhanden ist, der die Rechnung bezahlt. Die Besitzer hätten meist eine Versicherung für solche Fälle. Handele es sich jedoch um ein Tier ohne Besitzer, würden die Kosten von den jeweiligen Kommunen getragen. Reichel ergänzt: „Wenn Menschen, Tiere oder Güter in Gefahr sind – also alles, was Notsituationen sind – ist die Feuerwehr unter der 112 zu informieren. Bei Straftaten wie Diebstahl oder Verkehrsunfälle, ohne Personenschaden ist die Polizei unter 110 zu rufen.“

Auch wenn sich Gert Freiberg sehr für die braun-graue Katze auf dem Schmannewitzer Baum engagiert hat, ist sein eigenes Tier noch immer nicht wieder aufgetaucht.

Wenn jemand den grauen Kater Moritz in Schmannewitz und Umgebung sichten sollte, kann er sich unter 0157 74045595 bei Gert Freiberg melden.

Von Kristin Engel