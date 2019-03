Naundorf

Maggie zeigt ihr breitestes Lächeln: Mit der Handpuppe erklärt Stefanie Mammitzsch den Kindern in der Kita „Spatzennest“ in Naundorf, wie sie richtig ihre Zähne putzen. „Wir putzen, wir schrubben nicht!“ Dafür kann der kleine blaue Drache mit einem stattlichen Gebiss klappern.

„Wir haben sie seit einem Jahr bei uns in der Praxis und seitdem haben wir fast jedes Kind überzeugen können, sich in den Zahnarztstuhl zu setzen, sodass wir wenigstens mal gucken können.“

Neben dem Putzen lernten die Kinder auch, was sie essen können, ohne ihre Zähne zu schädigen. Ein großes Problem: Viele Kinder trinken statt Wasser zuviel Zuckerhaltiges. Quelle: Manuel Niemann

Patenschaft für gesunde Kinderzähne

Die Praxis von Detlef Winkler, für den Mammitzsch arbeitet, hat eine Patenschaft für die Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege des Freistaats Sachsen (LAGZ) übernommen. Pro Kind gibt es ein bestimmtes Budget, mit dem die Zahnärzte in Schulen und Kindertagesstätten vor Ort für Zahnpflege und Gesundheit werben können.

Während Schulkindern dazu etwa der Zahnaufbau erklärt wird, geht es in den Kitas darum, das richtige Putzen als Praxis zu erlernen und die Angst vor dem Zahnarzt abzubauen. „Dass das aus den Köpfen raus ist: ’Ich muss zum Zahnarzt und der bohrt dann’“, sagt Mammitzsch.

Gewohnheitsmäßiges Putzen soll erlernt werden

„Die Prophylaxe bei den Kindern ist wichtig, sie sind zum Teil acht Stunden im Kindergarten und nehmen zwei Hauptmalzeiten ein. Hier lernen sie diese Natürlichkeit des Zähneputzens in der Gruppe, was sie zuhause so vielleicht nicht machen.“

Das sieht dann so aus: Nach den Kauflächen noch oben, und dann die Zähne von außen putzen: Wie ein Tiger sollen die Kinder die Zähne zeigen. Danach folgt der „Regenschirm“: Die Hand vorm Mund, damit es nicht so spritzt beim Putzen der Zahninnenseiten. „Wir wollen den Kindern diese Gewohnheit vermitteln.“

Spielerisch und vielleicht auch zusammen putzen: Laut Stefanie Mammitzsch der Weg, wie Kinder zuhause am besten dazu gebracht werden, regelmäßig ihre Zähne zu putzen. Quelle: Manuel Niemann

Hygienebedenken unbegründet

Sie sei froh, dass sich die Diskussion, ob Kita-Kinder überhaupt putzen sollen, vor zwei Jahren schnell gelegt habe. „Die Kinder stecken sich nicht gegenseitig an, wenn sie einmal die Zahnbürsten vertauschen.“ Studien zeigten, Bakterien werden eher durch Spielzeug übertragen, den Händedruck oder durch Niesen, sagt sie.

Auch fehlende Zeit als Argument ließe sich mit einer gewohnheitsmäßigen Routine entkräften: So könnten ältere Kinder problemlos auf die jüngeren achten:„Selbst wenn es eine Erzieherin mal nicht schafft, hundertprozentig darauf zu achten – es ist wirklich eine Einstellungsgeschichte.“

Von Manuel Niemann