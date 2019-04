Kemmlitz

Je nach Zustiegsort und Zeit, die man mitbringt, gibt es entlang der Döllnitzbahn viel zu entdecken: O-Park, und Oschatzer Innenstadt, Schwetaer Park, den Zugbetrieb am Bahnhof Mügeln und die Kleinstadt selbst. Zu Ostern kommen die Eiersuche im Rosenthal und die Alpakaverladung hinzu.

Seit Ostersonntag gibt es noch einen weiteren Anziehungspunkt: das Café „ Volldampf“ der Familie Schilke am Haltepunkt Kemmlitz Ort. Die Idee hinter dem Freisitz am Gleis und den Plätzen im alten Kuhstall ist einfach: Am Endpunkt der Strecke steht man fast im Betriebsgelände der Kaolinwerke. Zu sehen gibt es wenig, abgesehen vom Rangieren der Lok. Zugegeben, dass ist für Eisenbahnfans ein Hingucker. Aber man könnte auch schon in Kemmlitz Ort aussteigen und auf einen Kaffee oder ein Eis bei Schilkes einkehren. Man muss ja nicht mit dem gleichen Zug zurückfahren...

Obstland-Radroute führt vorbei

Holger Schilke hat auch Radfahrer im Blick. Die fahren zwar nicht mit Dampf. Doch die Obstland-Radroute führt hier vorbei. Es könnte sich ja unter den Radwanderern rumsprechen, dass man mit dem Zug an- oder abreisen kann, wenn man hier radeln geht. Dann böte sich eine Rast im „ Volldampf“ an...

An 40 weiteren Tagen in diesem Jahr, an denen Züge der Döllnitzbahn mindestens zweimal die Strecke nach Kemmlitz in Angriff nehmen, erwartet das Café „ Volldampf“ noch Gäste. „Abgesprochen ist auch, dass wir öffnen, wenn die Döllnitzbahn Sonderfahrten für Reisegruppen veranstaltet“, erläuterte Holger Schilke.

Angebot von Waffeln bis Ziegenkäse

Zur Premiere am Ostersonntag gab es neben Kaffee mehrere Sorten Kuchen, frisch gebackene Waffeln, Bauernhof-Eis aus Mahlis sowie Herzhaftes. Dazu gehörten unter anderem Brezeln mit Ziegenkäse von Sven Kloy und Katja Loßner, die den Caprinenhof in Lichteneichen bewirtschaften und die Tiere zum Beispiel auf Schilkes Wiesen weiden lassen.

Freisitz hat sich schnell gefüllt

Nach dem Dampfzug, der nicht ganz pünktlich gegen 12.30 Uhr aus Kemmlitz zurück nach Oschatz über Mügeln fuhr, füllte sich der Freisitz schlagartig. Frank und Katrin aus Leipzig nahmen mit einem Cannewitzer Pils die Liegestühle im Schatten in Beschlag. Sie waren erstmals mit dem „Wilden Robert“ unterwegs und fanden diese Art des Reisens sehr entspannend. Für das Personal der Schmalspurbahn war das Wochenende nicht ganz so leicht. Die Dampflok 99584 forderte einmal mehr das handwerkliche Geschick der Döllnitzbahner heraus.

Von Axel Kaminski