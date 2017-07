Die Kemmlitzer Blasmusikanten laden am 18. Juli zur öffentlichen Probe in den ehemaligen Gasthof Thiere in Neusornzig ein. Zu dieser Probe sind nicht nur Zuhörer willkommen, sondern auch musikalisch interessierte junge Menschen, die ein Instrument spielen und gleich mitproben können. Das Orchester sucht dringend Nachwuchs.