Mit einer kleinen Party wurden jetzt die Viertklässler in Oschatz aus dem Hort „Grashüpfer“ verabschiedet. Sie wechseln nun an andere Schulen. Einen weiteren Abschied gab es vom alten Hortgebäude. Nach dem geplanten Umzug in das neue Haus, soll das alte Hortgebäude abgerissen werden.