Ablass

Aus der kleinen Ablaßer Dorfkirche dringt das Geräusch eines Staubsaugers. Konkurrieren muss es gegen den Klang der Heckenscheren an den Sträuchern entlang der Friedhofsmauer. Mehr als 20 Frauen und Männer sind dem Aufruf des Kirchenvorstandes zum Frühjahrsputz in und ums Gotteshaus gefolgt. Zum zweiten Mal so veranstaltet, freut sich Kirchenvorsteher Jan Zeidler, dass so viele freiwillige Helfer gekommen sind.

Putzen und Hecke schneiden

Während draußen Laubreste geharkt und Blumenrabatten auf Vordermann gebracht werden, schneiden Männer die Hecke entlang der Friedhofsmauer. Autohänger stehen bereit, um den Grünschnitt abzutransportieren. Frauen sind zur gleichen Zeit damit beschäftigt, zum Beispiel Kirchenbänke aufzumöbeln, Fenster und Türen zu putzen. Selbst die Treppe zur Orgel auf der Empore sowie die Empore selbst werden von Schmutz befreit. Auch in Altarraum und der dahinter liegenden Sakristei wird emsig gewuselt. „Wahrscheinlich sind wir hier zum letzten Mal so zugange, denn hier wollen wir etwas verändern“, erklärt Hans-Joachim Schüler, einer der Helfer an diesem Tag.

Mauer hinterm Altar wird versetzt

Detlev Mattis vom Kirchenvorstand kann mehr dazu sagen, denn der Querbitzscher ist im Ablaßer Kirchenvorstand für bauliche Dinge der Ansprechpartner. „Wir wollen die Mauer hinter dem Altar nach vorn setzen. Damit entsteht in Verbindung mit der Sakristei dahinter ein Raum für Kirche im Winter und für verschiedene andere Zwecke wie Kirchenvorstandstreffen, Seniorennachmittage und anderes mehr. Außerdem wollen wir eine Toilette und eine Teeküche einbauen. Notwendig wird auch, die Decke abzuhängen“, berichtet Mattis.

Baustart steht noch nicht fest

Wann Baustart sein wird, steht noch nicht fest. „Unser Vorhaben liegt jetzt beim Landratsamt Nordsachsen zur Genehmigung und Bewilligung, denn ohne Fördermittel könnten wir das nicht in Angriff nehmen“, so der Mann vom Kirchenvorstand. Wichtige Hürden wurden bereits genommen. Im Dezember 2018 wurde dem Antrag der Kirchgemeinde auf Leader-Förderung zugestimmt. „Aus der Leader-Förderung sollen wir 150 000 Euro erhalten“, so Mattis. Fast genauso hoch soll der Zuschuss der Sächsischen Landeskirche sein. „Und dann müssen wir als Kirchgemeinde auch unsere Eigenanteile aufbringen. Ideen, wie wir das schaffen, haben wir.“

Pfarrgrundstück soll verkauft werden

Mit Spannung wird nun der Förderbescheid erwartet, damit der Bau starten kann. Baustart heißt aber, so Mattis, dass die Arbeiten zunächst ausgeschrieben werden können. Insgesamt rund 340 000 Euro soll das Vorhaben kosten. Nach der Kirchendachsanierung 2003 und der Sanierung der Jehmlich-Orgel vor fünf Jahren wieder ein großes Projekt für die kleine Kirchgemeinde. Doch es wird notwendig, um Kirchenleben weiterhin wirtschaftlich möglich zu machen. Einen Gemeinderaum gibt es zwar im gegenüber der Kirche liegenden, seit Jahren leer stehenden Pfarrgrundstück. Das soll aber verkauft werden, weil der Unterhalt zu teuer ist. Mit dem Einbau eines Gemeinderaumes in der Kirche werden die Voraussetzungen ein weiterhin reges Gemeindeleben geschaffen.

Von Bärbel Schumann