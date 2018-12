Oschatz

Von außen sehen die meisten schmuck aus – rote Ziegeldächer, Fassaden in dezenten Farbtönen. Doch hinter den Fassaden der Gotteshäuser in der Region Oschatz gibt es nach der ersten Sanierungswelle Anfang der 90er Jahre wieder ordentlich was zu tun. Die evangelische Kirchgemeinde Oschatz will in den nächsten beiden Jahren kräftig investieren.

Dachsanierung fertig gestellt

Klosterkirche Oschatz: Der erste Kraftakt ist geschafft. Kurz vor Weihnachten wurde die Sanierung des Daches und Tragwerkes über dem Kirchenschiff abgeschlossen. „Das Ganze hat sich um zwölf Wochen verzögert“, sagt der Oschatzer Pfarrer Christof Jochem. Die Balken in der Dachkonstruktion waren beschädigter als angenommen. Und da das Holz zu DDR-Zeiten mit giftigem Holzschutzmittel behandelt wurde, mussten die Handwerker in Schutzanzügen arbeiten. Auch das war nicht geplant – und kostete Zeit. Rund eine halbe Million Euro wurden ins Dach der Klosterkirche investiert. Und weil das Innere des Kirchenschiffes aufwendig eingerüstet werden musste, wurde gleich noch das Gewölbe gesäubert und ausgebessert. Jochem: „Der Staub von 500 Jahren ist weg, die Wände sind jetzt wieder weiß.“ Außerdem hat der Verein KlosterArt Schutzverglasungen für die Fenster installiert.

Gemeindezentrum wird saniert

Kaum ist das Dach fertig, steht das nächste Projekt auf dem Programm. „Der Kirchenvorstand ist sich einig, dass unser Gemeindezentrum in der Klosterkirche von Grund auf modernisiert werden soll“, sagt der Pfarrer. Das Gemeindezentrum befindet sich in der Apsis der Klosterkirche, soll barrierefrei gestaltet und mit moderner Technik ausgestattet werden. Perspektivisch soll auch die Kinder- und Jugendarbeit, die derzeit noch in der Elisabeth-Kapelle stattfindet, ins Gemeindezentrum der Klosterkirche umziehen. Die Gesamtkosten für dieses Projekt werden auf 650 000 Euro veranschlagt. Jochem rechnet damit, dass die heiße Bauphase im Jahr 2020 stattfindet.

Neues Dach für Merkwitzer Kirche

Kirche Merkwitz: Bereits im Frühjahr 2019 soll an der Kirche in Merkwitz gebaut werden. Jochem: „Ab April sollen der Dachstuhl und das Dach selbst erneuert werden.“ Die roten Betondachziegel sehen zwar aus der Ferne noch ganz gut aus, haben aber ihre besten Zeiten hinter sich. An den Ecken des Gebäudes gibt es Nässeschäden. Die Kirchgemeinde rechnet mit Gesamtkosten von einer Viertelmillion Euro.

Innenraum der Kirche Altoschatz wird saniert

Kirche Altoschatz: Das Gotteshaus in Altoschatz sieht von außen makellos aus, doch das Kircheninnere lässt zu wünschen übrig. Deshalb sollen hier die Wände und Decken im Innenraum farblich saniert werden. Laut Pfarrer Jochem hat das zuständige Landratsamt die Fördermittel aus dem europäischen Leader-Programm jetzt freigegeben. Ein Großteil der Sanierungskosten von 150 000 Euro soll aus diesem Programm bestritten werden. Jochem rechnet damit, dass die Arbeiten im Jahr 2020 durchgeführt werden. Während der Bauzeit kann das Gotteshaus in Altoschatz nicht für Gottesdienste oder Hochzeiten genutzt werden.

Kirchturm Naundorf wird erneuert

Kirche Naundorf: Da die Kirchgemeinde Oschatz ein sogenanntes Schwesterkirchverhältnis mit der Kirchgemeinde Naundorf bildet, ist sie auch für die Naundorfer Kirche zuständig. Hier soll der Kirchturm saniert werden – wahrscheinlich im Jahr 2020. Die Kosten von einer Viertelmillion Euro sollen über das Leader-Förderprogramm finanziert werden.

Seitengebäude des Treffpunkts Diakonie in Oschatz, Kirchplatz 2: Dachstuhl und Dach des Gebäudes (Hausmeisterwerkstatt) sollen in der zweiten Jahreshälfte 2019 saniert werden. Kosten: 120 000 Euro.

Von frank hörügel