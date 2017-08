Kita-Kunterbunt-Indianer erobern den O-Schatz-Park

Oschatz. Die Begriffe „Tipi-Zelt“ und „Marterpfahl“ sind für die Kindergartenkinder der Tagesstätte „Kunterbunt“ in der Dresdener Straße keine Fremdworte mehr. Die Jungen und Mädchen verwandelten sich in Squaws und Indianer – und ihre Erzieherinnen in Häuptlinge weiblichen Geschlechts. Der „Stamm der Kunterbunten“ eroberte zum Abschluss dieses besonderen Projekts den O-Schatz-Park. Dort präsentierten die Kleinen selbst gebastelten Kopfschmuck, Armbänder und Indianerkleidung, richteten gemeinsam mit Praktikant Maik Günter eine Feuerstelle ein und lernten bei einem von ihm konzipierten Mitmachspiel Bogenschießen, Anschleichen und einiges mehr. Im Rahmen seiner Ausbildung zum Heilerziehungspfleger am privaten Bildungszentrum für medizinische und soziale Berufe in Zschöllau war es für den 26-jährigen bereits das zweite Praktikum in der kommunalen Einrichtung. Das Erlegen von Tieren für die Versorgung des Stammes war nicht Teil der Übungen während der vergangenen Wochen – deshalb gab es zur Stärkung dann auch kein Fleisch, sondern allerlei Gesundes am Obst- und Gemüsebuffet.

Von Christian Kunze