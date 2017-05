Naundorf. Die bundesweit bekannten Sarah Connor, Helene Fischer und Andreas Gabalier waren die Stars beim diesjährigen Tag der offenen Tür in der Kindertagesstätte „Spatzennest“ – die Hits der drei Musiker gehörten zum Programm der „Spatzen-Hitparade“ am Sonnabendnachmittag. Natürlich hatten Kita-Leiterin Andrea Schwager und ihr Team nicht die Originale selbst eingeladen. Aber die kleinen Spatzen machten bei ihrem Auftritt in der Playback-Variante ihre Sache fast genau so gut wie ihre prominenten Vorbilder.

In den Bäumen rund um die kleine Außenterrasse, auf der das Star-Schaulaufen stattfand, hingen passend dazu dutzende Schallplatten – „Musik ist Trumpf“ könnte das inoffizielle Motto der diesjährigen Auflage des Kinderfestes heißen. Obwohl schon nicht mehr zum Stamm der Erzieherinnen gehörend, war mit Gerlinde Sucher ein ehemaliger Star aus den Reihen des Personals unter den Besuchern. Und die kreative Pädagogin kam nicht mit leeren Händen zurück in ihre ehemalige Wirkungsstätte – wie zu ihrer aktiven Zeit bereicherte sie den Tag mit allerhand selbstgebastelten Dingen, deren Verkauf einen Obolus für den bunten Alltag des Spatzennestes brachten.

Gleich nebenan standen die Gäste ebenfalls Schlange, um sich einen der Preise der begehrten Tombola zu sichern. Den Hauptgewinn, ein 24-Zoll-Fahrrad, nahm in diesem Jahr Michaela Friedrich mit nach Hause. Doch in der Naundorfer Einrichtung zeigt sich zu solch gut besuchten Anlässen stets, dass das Haus dem Dorf auch etwas zurück gibt. So brachte eine Sammlung des Fördervereins 775 Jahre Naundorf für den Kauf und das Pflanzen einer Lutherlinde im Zuge des Jubiläums im Jahr 2018 während des Festes knapp 100 Euro an Spenden ein.

Von Christian Kunze