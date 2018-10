An der Bahnstrecke Dresden-Riesa-Leipzig wird gegenwärtig in Höhe von Wadewitz mit schwerer Technik gearbeitet. An dieser Stelle kreuzt die 360-Kilovolt-Stromleitung, die vom zwischen Riesa und Gröditz gelegenen Streumen nach Eula, nordöstlich von Borna, führt, die Bahntrasse.