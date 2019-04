Oschatz

Noch bis Dienstag wird der Kreisel an der Wermsdorfer Straße instand gesetzt. Das Abbiegen in die Wermsdorfer Straße in Richtung Stadtmitte ist nicht möglich, Autofahrer müssen eine Umleitung nehmen. Allerdings haben einige Ortskundige eine findige Alternative gefunden und nehmen statt der Umleitung den Cunnersdorfer Weg – sehr zum Ärgernis von Hartmut Schuhmann.

„50 PKWs in zwei Stunden“

Der 80-jährige Oschatzer pflegt seit 45 Jahren seinen Kleingarten am Cunnersdorfer Weg und findet die derzeitige Lage „unerträglich“. „Zu Stoßzeiten fahren hier 50 PKW in zwei Stunden durch“, berichtet Schuhmann. Auch kleine LKW seien darunter, die wenigsten würden sich an das Schritttempo halten.

Autofahrer wirbeln Staub auf

Der Weg ist nicht befestigt, mehr eine Schotterpiste als eine Straße. Die Autofahrer würden viel Staub aufwirbeln. Zudem liege unter dem normalerweise wenig frequentierten Weg eine Ferngasleitung, die schweren Erschütterungen nicht ausgesetzt werden sollte, berichtet Schuhmann. Er wünscht sich für den kleinen Weg Schilder, die darauf verweisen, dass er nur für Anlieger frei ist.

Von Pia Siemer