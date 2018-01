Knifflige Frage aus Oschatz: Wofür steht das „N“ in RTL?

Oschatz. Worüber haben Sie sich Weihnachten geärgert? Miese Geschenke, nervige Verwandte, schlimmes Fernsehprogramm? RTL sendete zum Fest eine Alternative zu „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – aber keine schöne!

Der Beitrag über die Geisterstadt Oschatz ist inzwischen im Netz-Nirvana verschwunden – zur Freude der Einwohner. Die haben in den Kommentarspalten sozialer Netzwerke den Verantwortlichen die Leviten gelesen. Eine Stellungnahme zur einseitigen, negativen, aus dem Zusammenhang gerissenen und falschen Darstellung gibts bisher nicht. Wir sollten nicht darauf warten und statt dessen selbst RTL auf den Grund gehen. Es ist kein Zufall, dass die drei zentralen Buchstaben im Adjektiv „wertlos“ ein R, ein T und ein L sind. Der Kölner Privatsender sollte Oschatz dankbar sein – schließlich ist eine der Dschungelköniginnen in dessen Format „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ die Oschatzerin Melanie Müller.

Einzig Günther Jauchs Quizsendung „Wer wird Millionär?“ erinnert bei RTL an Bildungsfernsehen. Höchste Zeit, dass auf dem Stuhl im Studio die sendereigenen Nachrichtenredakteure Platz nehmen. In einer Spezialausgabe der Show müssen sie sich kniffligen Fragen stellen und investigativ recherchieren: Was gibt es in Oschatz seit der Wiedervereinigung nicht mehr? A: Arztpraxen, B: Buslinien, C: Schulen oder D: Konsum. Welcher Feiertag eignet sich bestens für Straßenumfragen in Oschatz? A: Karfreitag, B: 1. Mai, C: Buß- und Bettag oder D: 1. Weihnachtsfeiertag. Und die selten gestellte, da nahezu unlösbare 1-Milionen-Euro-Frage: Wofür steht das nicht vorhandene N in RTL? A: Neutralität, B: Nachvollziehbar, C: Nah an der Realität oder D: Niveau.

Von Christian Kunze