Köllmichen

Ausgerechnet als Benny, der zuletzt Verbliebene der Olsenbande, dieser Tage gestorben war, gelang Wilfried Große in Dänemark ein echter Coup. Mit seinen vier weißen Puten und 379 Punkten für die Kollektion wurde er Europameister. Zum dritten Mal in Folge! Mächtig gewaltig. Er heimste Medaille, Diplom sowie Ehrenband ein und wurde mit dem bronzenen Hahn noch dazu Europa-Champion. Der grün-glänzende Prachtkerl mit Bronzebesatz auf Rücken und Schenkeln brachte 97 Punkte ein, was der Note V (Vorzüglich) entspricht.

In Dänemark waren 30.000 Tiere am Start

Gleich zweimal hintereinander musste Wilfried der Große zusammen mit Heiko die 770 Kilometer vom sächsischen Köllmichen bis zum dänischen Ausstellungsort Herning schruppen. Unter der Woche fuhren Vater und Sohn die Puten mit Auto und Anhänger zunächst zur Einlieferung, um sie am Wochenende preisgekrönt wieder abzuholen. Was für ein Triumph, wenn man bedenkt, dass in Dänemark 30 000 Tiere gezeigt wurden.

Große und die Puten – eine Erfolgsgeschichte. Schon zur DDR-Zeit sicherte sich der Geflügelzüchter drei Staatsehrenpreise. Alle drei Jahre werden Europameisterschaften ausgetragen. 2012 fanden sie in Leipzig statt, 2015 in Metz (Frankreich) und jetzt, 2018, in Herning (Dänemark). Bei allen drei Wettbewerben hatten die Puten aus Köllmichen den Schnabel vorn. Damit landete Wilfried Große aus Tyskland (das dänische Wort für Deutschland) einen klassischen Hattrick.

Paare müssen sich perfekt ergänzen

Mit Fußball könne man das schon vergleichen, lacht der Überglückliche: „Viele glauben, sie müssten sich einfach nur vorzüglich benotete Puten kaufen und sie paaren. Von wegen, meist kommt dabei nichts Vorzügliches raus.“ Das sei so wie in der Bundesliga. Allein mit teuren Spielern sei kein Staat zu machen. Die einzelnen Stars müssten nämlich auch zueinander passen und sich ergänzen. Genau das einzufädeln, sei Sache des Züchters: „Gefragt sind Paare, bei denen der eine hat, was der andere nicht hat und umgekehrt. Nur so erreichst du Höchstleistungen – bei Farbe, Stand und Größe.“

Wilfried Große ist Europas bester Putenzüchter und präsentiert seine Urkunde dazu. Quelle: Frank Schmidt

Große weiß, wovon er spricht. Die Geflügelzucht liegt ihm in den Genen. Schon sein Großvater Paul hielt in Köllmichen nicht nur Hühner, sondern führte genau Buch, welche Henne wie viele Eier legte. Zum Zweck der Registrierung baute er sich eine Klappe, bei der jede Henne, die zum Nest ging, in eine Art Falle tappte. Fallnestkontrolle schimpft sich das. Vater Willy fuhr mit seinen stolzen Gockeln sogar schon zu Ausstellungen. Auf dem Berg in Leisnig scheute das Pferd und war dem Abhang schon ganz nahe. Ein Wunder, dass die Kutsche nicht abschmierte. Alle überlebten – die Gockel in den Käfigen und Willy auf dem Bock.

Mit einem Hasen fing alles an

Nur diesem Glücksfall verdankte Klein-Wilfried sein Leben. Schon in frühen Jahren wünschte sich der Junge einen Hasen. Vater Willy ließ sich nicht lumpen, stellte aber von vornherein klar: „Fürs Füttern bist allein du verantwortlich, wir kümmern uns nicht.“ Wilfried willigte ein und hielt Wort. Künftig stand er immer eine Stunde früher auf als seine gleichaltrigen Freunde.

Bei Wilfried Große haben die Puten frische Luft und freien Auslauf. Quelle: Frank Schmidt

Er machte seine Lehre in Mügeln auf dem Volksgut und ging später zum Studium nach Leipzig. Mit 19 kam er als staatlich geprüfter Landwirt zurück und leitete 19 Jahre die Viehwirtschaft auf der LPG „Vorwärts“ Köllmichen. 1991 machte er sich auf seinem Hof selbstständig. Jetzt ist er 72, seine Frau Eleonore 70. Däumchen drehen ist nicht. Nach Kräften unterstützen beide ihren Sohn Heiko, der den Hof übernommen hat. Außerdem richtet die Familie nun schon seit 18 Jahren das kultige Karfreitags-Wettkrähen aus, das vom Rassegeflügelzuchtverein Mutzschen-Wermsdorf und Umgebung veranstaltet wird.

Die Vogelgrippe als riesige Herausforderung

Wilfried Große ist der Vorsitzende des Vereins. Als 2006 die Vogelgrippe übers Muldental herein brach, waren in Köllmichen die Brutmaschinen voll: Mit letzten Kräften und ohne zu schlafen rettete Große die Nachzuchten seiner Vereinsmitglieder und Freunde. Über 500 Kücken hatte er in Spitzenzeiten. Weil sein Hof nicht im Sperrgebiet lag, war er für viele die einzige Hoffnung. „Wir hatten Glück im Unglück. Nur durch eine zweite Messung konnte ich weiter machen. Anfangs sollte ich auch mit getötet werden“, sagt Große. Ein Freud’scher Versprecher, denn natürlich meint er nicht sich selbst, sondern sein Geflügel.

Frank-Markus Straube, Rolf Graumnitz, Frank Lippe und all die anderen Züchter der Region wissen, was sie an ihrem Wilfried dem Großen haben: „Er ist nicht nur ein Tierfreund, sondern auch ein Menschenfreund!“ Doch selbst Große konnte nicht verhindern, dass 19 Zuchten unwiederbringlich ausgelöscht wurden und zwei der betroffenen Halter das Handtuch warfen. Kein Wunder: 40 Jahre Arbeit in Nullkommanix gekeult. „Wir hoffen, dass so etwas nie wieder geschieht“, so Große, Herr über 80 Puten.

Beim Hähnewettkrähen des Rassegeflügelvereins Mutzschen/Wermsdorf und Umgebung in Köllmichen. Wilfried Große tritt traditionell am Karfreitag als Organisator und Moderator auf. Quelle: Andreas Döring

Die Wanne mit Wasser steht schon wieder bereit. Nächste Woche sind Deutsche Meisterschaften. Da möchten die Puten wieder als Weiße Riesen in Erscheinung treten: „Erst wasche ich sie im Schaumbad, dann spüle ich sie mit klarem Wasser ab. Strahlend weiß geht es anschließend in den Trockenraum“, sagt der neunfache Deutsche Meister. Er liebt seine Puten: „Hier, das schwarze Haarbüschel, auf der Brust, das wächst jedes Jahr ein bisschen. Oder da, der Fleischzapfen, genau über dem Schnabel, toll, oder?!“ Wie zur Bestätigung kollern die Puten. Hühner krähen, Tauben gurren, Puten kollern.

Der Verein Der Rassegeflügelzuchtverein Mutzschen-Wermsdorf und Umgebung wurde im Jahre 1877 gegründet und gilt somit als einer der traditionsreichsten Vereine der Region. Derzeit hat er 38 aktive und passive Mitglieder. Während manch anderer Geflügelzuchtverein mit stark rückläufigen Mitgliederzahlen zu kämpfen hat, ist das Personal in Mutzschen und Wermsdorf relativ stabil. Erfolgreiche Züchter des Vereines sind Thomas Uhlemann aus Wagelwitz, Dirk Lippe aus Liptitz, Heiko Große (Köllmichen), Dirk Neumann aus Haubitz (Erster Vorsitzender des Bezirksverbandes Leipzig) und Axel Müller aus Wermsdorf. Die anstehenden nächsten Höhepunkte sind die Deutschen Meisterschaften in Hannover und die Lipsia-Schau in Leipzig. An beiden Veranstaltungen beteiligen sich Mitglieder des Vereines.

Die ersten Männchen schlagen schon ihre markanten Räder. Damit zeigen sie den Weibchen an, wie potent und vor allem vital sie sind. Sexisten? Weit gefehlt! Die Puten seien ganz bestimmt kein Fall für die Metoo-Debatte, sagt Wilfried Große. Während bei Hühnern und Enten die Herren der Schöpfung gar nicht groß nachfragten, sondern sich einfach über das schöne Geschlecht hermachten, trete bei den Puten der Hahn die Henne auch wirklich nur dann, wenn die sich hinhocke und die Flügel breitmache.

Rassegeflügelzüchter mit Nachwuchssorgen

So sehr der Züchter an seinen gefiederten Lieblingen hängt – irgendwann landen sie alle im Kochtopf. Das dürfe einem nicht leid tun: „Dafür leben sie schließlich. Untröstlich bin ich aber, wenn der Fuchs schon vor der Zeit zuschlägt. Das schmerzt richtig.“ Fünf Enkel hat der Großvater. Ob einer von ihnen in seine Fußstapfen tritt, wisse er noch nicht: „Vielleicht die jüngste Enkelin, die kleine Helene?“ Ansonsten seien er und seine Vereinsmitglieder eh desillusioniert: „Mit dem Nachwuchs ist das so eine Sache. Die jungen Leute gucken lieber auf ihre Tabletts oder wie die Scheißdinger heißen. Da gibt sich kaum noch einer mit dem Viehzeug ab.“

Wilfried Große stellt schon jetzt seinen Kader zusammen. Im Februar und März erreiche die ganze Treterei ihren Höhepunkt. Bis dahin müssen sich die kongenialen Partner längst gefunden haben. Jeder Titel ist für den Züchter der schönste Lohn; 97 Punkte und die Kategorie V sind für ihn der Traum. Wie einst Egon von der Olsenbande hat Wilfried Große einen Plan. Es scheint, als brüte er in Gedanken schon jetzt einen Meister von morgen aus. Große ist ein Zauberer. Er verwandelt am laufenden Band bronzene Puten in goldene. Ganz ohne Abrakadabra. Mächtig gewaltig.

Von Haig Latchinian