Wermsdorf

Haben Sie schon alle Geschenke? Es sind noch zehn Wochen bis Weihnachten. Wer im Trend sein will, schenkt Fisch. Die Besuchermassen am Horstsee in Wermsdorf können schließlich nicht irren. Überhaupt würden die schuppigen Schwimmer dem Fest der Liebe neue Reize geben – nicht nur als Geschenk auf den letzten Drücker aus dem Netz.

Zappelnder Kalender

Los geht`s mit dem zappelnden Adventskalender. Jeden Tag ein fangfrisches Flossentier von Barsch bis Wels erfreut den Gourmetgaumen. Stimmung macht die richtige Märchengeschichte, egal ob im Buch oder am Bildschirm. Es muss nicht immer „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ sein. Zur Abwechslung mit den Kleinen „Vom Fischer und seiner Frau“ lesen oder schauen – die konsumkritische Botschaft schafft zudem einen Kontrast zum Geschenke-Wahn.

Scholle statt Stollen

Bei den klassischen Leckereien im Advent tut Abwechslung gut. Karpfen statt Krapfen, Matjes statt Marzipan und Schollenfilets statt Stollenscheibchen sind viel gesünder. Und beim Christbaumschmuck setzen Hecht, Forelle und Co. neue Akzente. Früher war mehr Lametta, heute ist mehr Gräte und Schuppe am Tannenzweig gefragt.

Stromlinienförmiges Liedgut

Für Furore sorgen Sie beim Weihnachtsliedersingen mit fischigen Variationen. Abweichungen von der stromlinienförmigen Norm gelingen schon mit nur einem geänderten Buchstaben bei einem echten Klassiker. Das glauben Sie nicht? Es ist aber ganz einfach. So, und nun der ganze Chor: „Aale Jahre wieder...“

Neue Namen

Unterm Baum sind lebende Kiemenatmer eine pflegeleichte Alternative zu Hund und Katze. Sie sind kleiner, haaren nicht, sind still und müssen nicht umständlich eingepackt werden. Getröstet werden muss auch kein Kind, weil die Lieblinge überfahren wurden oder weggelaufen sind. Und im Bello-Hasso-Rex-Namenseinerlei der Haustiere ergeben sich völlig neue Möglichkeiten: „Der sieht chic aus. Wie heißt der denn? Koi-Uwe.“

Von Christian Kunze