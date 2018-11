Collm-Region

Rund zehn Millionen Euro aus dem Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz stellt der Landkreis Nordsachsen für die Schulen zur Verfügung. Allein 3,2 Millionen beansprucht der Landkreis für Schulen in seiner Trägerschaft. Davon wird der Ersatzneubau der Fröbelschule Delitzsch kofinanziert. Über den „Rest“ der Summe haben die Kommunen verhandelt, um einen Kompromiss zu finden. Die Oschatzer Allgemeine hat in den Gemeinden der Collm-Region nachgefragt, wie der Stand der Vorbereitungen ist und wann die Bauarbeiten erfolgen werden.

Schon in der Schreibtischschublade liegen die Planungen für die Goetheschule Mügeln. „Wir wollen die Fluchtwegebeleuchtung und die Heizung erneuern“, erläutert Bauamtsleiterin Karin Uhde. Dazu kämen Sandsteinarbeiten an den Fenstern, sowie Putz- und Verfugungsarbeiten im Sockelbereich. Da für die neue Fluchtwegebeleuchtung Kabel zu verlegen und deshalb Wände zu schlitzen seien, müssten dort anschließend Maler und Fußbodenleger ran. „Wir haben bis Ende des Jahres Zeit, den Fördermittelantrag zu stellen. Haben wir dann den Zuwendungsbescheid in der Hand, können wir die Arbeiten ausschreiben“, schildert Karin Uhde den weiteren Ablauf. Die Arbeiten selbst sollen dann 2019 und 2020 realisiert werden.

Nach vielen Jahren wieder Förderung für Cavertitzer Grundschule

Die Gemeindeverwaltung Cavertitz hat nach Auskunft von Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) ihren Fördermittelantrag schon gestellt. Planungen müsse sie nicht mehr in Auftrag geben. Den Kontakt zum Ingenieurbüro habe es bereits im Vorfeld gegeben. „Wir wollen mit dem Geld aus dem Schulinvestitionsplan Fenster erneuern. Diese müssen zu unserem denkmalgeschützten Haus passen“, erläutert die Bürgermeisterin die besondere Herausforderung. Der Eigenanteil von 25 Prozent bei diesem Programm entspräche zirka 15 000 Euro. Diese müsste man dann in den Gemeindehaushalt für 2019/20 einplanen. Christiane Gürth freut sich besonders über einen Aspekt dieses Programmes: „Jahrelang mussten wir alle Investitionen am Schulhaus in Eigenregie finanzieren, nun gibt es erstmals wieder Fördermittel für uns“. Nach dem alten Schulgesetz mit seinen Vorgaben hinsichtlich der Schülerzahlen war die Zukunft des Cavertitzer Hauses nicht ganz sicher, weshalb keine Fördermittel ausgereicht worden waren.

Dieser Eigenanteil ist bei jenen 157 500 Euro, die Liebschützberg als Zuweisung erhalten soll, ein großer Batzen Geld. „Wir haben noch keinen Bescheid dazu“, erläutert Bürgermeister David Schmidt (parteilos). Die vorgesehene Investition könne man erst dann verfolgen, wenn der Haushalt aufgestellt sei. Das werde eine anspruchsvolle Aufgabe, da die Kommune in den nächsten beiden Jahren noch einige weitere wichtige Investitionen stemmen wolle. „Ich bin froh, dass wir die Fördermittelzusage für eins der vier von uns eingereichten Projekte erhalten haben“, betont David Schmidt. Konkret wolle man die in den 1990er Jahren eingebaute Heizanlage in der Grundschule Schönnewitz erneuern, ebenso wie die Isolation der einzelnen Heizstränge.

Sanierung der Schlossschule kann mit Fördermitteln abgeschlossen werden

Die Gemeinde Naundorf erhält 525 000 aus dem Schulinvestitionsplan. „Das Geld reicht aus, um mit der Sanierung fertig zu werden“, schätzte Bürgermeister Michael Reinhardt (parteilos) im Gemeinderat ein. Dieser Bauabschnitt werde unter anderem die restlichen Dachflächen und die noch nicht sanierten Dachgauben der Schlossschule in Hof einschließen. .„Wir bereiten die Maßnahme nun gründlich und in Ruhe vor“, betonte der Naundorfer Bürgermeister. Er gehe davon aus, dass dieser abschließende Bauabschnitt 2020 realisiert werde. Beim nun abgeschlossenzweiten Abschnitt seien 600 000 Euro verbaut worden. Zwei Drittel davon habe die Gemeinde aus eigenen Mitteln bestritten.

Sanierung des Calbitzer Schuldaches soll Energiekosten senken

In der Gemeinde Wermsdorf wird die Grundschule Calbitz von diesem Förderprogramm profitieren. Die Kommune erhält eine Zuwendung in Höhe von 210 000 Euro für die energieeffiziente Sanierung des Daches. „Die Vorpalnungen laufen. Wir wollen die Maßnahme 2019 umsetzen“, sagte Bürgermeister Matthias Müller (CDU) der Oschatzer Allgemeinen.

In Oschatz wird die Robert-Härtwig-Oberschule von diesem Programm profitieren. Knapp 505 000 Euro stehen in Aussicht. „Nachdem wir in diesem Jahr den Sportplatz der Schule mit Basketballfeld und Weitsprunganlage erneuert haben, können wir 2019 mit diesem Geld den Kunstrasenplatz samt Tartanbahn in Angriff nehmen“, erläutert Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos). Der Platz werde von der Oberschule, sowie der benachbarten Grundschule, dem Hort und den Fußballern genutzt – ist also stark beansprucht. Bevor 2019 gebaut werde, müsse noch der formelle Förderantrag gestellt und der Bescheid abgewartet werden. Anschließend wolle die Stadt an dieser Schule aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ noch die Außenanlagen erneuern.

Von Axel Kaminski