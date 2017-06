Oschatz/Lonnewitz. Die Luft ist raus – Oschatz bekommt beim Fahrradklimatest nur die Note 4,3. Vielleicht sollten die 62 Menschen, die teilgenommen haben, vom herkömmlichen Rad aufs BMX umsatteln. Diese Modelle sind ungemein gefragt, was die knapp 100 Starter beim jüngsten Rennen in Lonnewitz belegen. Mit dem Spezial-Rad unterm Hintern meistern die Pedalritter lästige Engstellen, Schlaglöcher und unübersichtliche Baustellen – und schon herrscht besseres Fahrradklima!

Die korrekte Handhabung des BMX-Rades lehren den Anfängern die erfahrenen Mitglieder des Vereins „Lonnewitz wächst“. Bevor die Nachwuchspiloten mit den Jugendrädern losdüsen können, erwerben sie eine BMX-Berechtigung. Denn, korrekt wie wir es kennen, geht nichts ohne einen Nachweis. Das hat sich bewährt – so legt jeder künftige Autofahrer eine theoretische und eine praktische Prüfung ab. Auch die in Oberschule und Gymnasium erworbenen Kenntnisse werden schriftlich und mündlich getestet, ehe Schüler ein Zeugnis erhalten, und schließlich muss, der Brände löschen und Menschen retten möchte, Lehrgänge besuchen und darf sich erst dann Feuerwehrmann nennen, wenn alle Handgriffe sitzen. Ja, selbst jene, die in Deutschland einen Strick samt Haken und Köder an einen Stock binden und das so entstandene Werkzeug zum Fische fangen ins Wasser halten, benötigen einen Angelschein.

Ausgenommen von solchen Zertifikaten ist nur eine Disziplin. Jeder Deutsche, der volljährig wird, ohne vor ein Auto gelaufen zu sein, darf immer wieder sonntags von 8 bis 18 Uhr in eine Wahlkabine treten und mit einem Stift auf dem ihm ausgehändigten Blatt Papier Kreuze hinter Parteien setzen – das geht seltsamerweise ohne Kompetenz-Tests.



Von Christian Kunze