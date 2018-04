Dahlen

Elf Jugendliche sind am Sonntag in einem feierlichen Gottesdienst in der Dahlener Stadtkirche konfirmiert worden. Im Beisein von Familien, Verwandten und Freunden segnete Pfarrer Andreas Sehn die Konfirmanden Noa Lohse, Erik Schüttig, Lisa Fichtner, Carlos Weber, Sara Brechlin, Annika Ullrich, Luise Bohry, Jonas Richter, Anne-Katrin Majewski sowie Elijah Terpitz und Mathilda Laube (v.l.n.r.) ein. Anschließend feierten die Schüler, die sich gemeinsam zwei Jahre auf diesen Tag vorbereitet hatten, erstmals gemeinsam mit der Gemeinde das Abendmahl.

Mit ihrer Konfirmation haben sich die Schüler bewusst zum Glauben an Gott bekannt und für eine christliche Lebensführung entschieden. Sie können jetzt auch das Patenamt für Kinder bei der Taufe übernehmen.

Von Jana Brechlin