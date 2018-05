Rund 1000 Paare hat Günter Schmidt am Himmelfahrtstag auf dem Collmer Heiratsmarkt getraut. Anno 2018 gab er seinen Rücktritt bekannt und reichte Zylinder und Traubuch an seinen Nachfolger André Möbius weiter. Doch so recht dran glauben, dass er wirklich Schluss macht, mag noch keiner so recht.