Oschatz

„Möchten Sie eine Tasse Kaffee?“, fragt die junge Frau den grauhaarigen Herrn, der neben ihr sitzt. Mittwoch ist ein besonderer Tag für Laura Kirschner und ihre Mitschüler. Denn dann verbringen sie bewusst Zeit mit anderen Menschen. Einmal pro Woche besuchen die Achtklässler der Robert-Härtwig-Oberschule die Bewohner der Wohn-und Pflegeeinrichtung „Am Rosenhügel“ der Lebenshilfe Oschatz in der Nordstraße.

Bewusstsein fürs Älterwerden

Im Ganztagsprojekt „Ich schenke dir Zeit“ lernen die Schüler den Lebensalltag der Senioren kennen, tauschen sich mit ihnen aus und haben an ihren Erinnerungen, Schicksalen und ihrem Alltag Anteil. Ziel ist es, Berührungsängste auf beiden Seiten abzubauen und den lebenserfahrenen, aber körperlich und geistig eingeschränkten Menschen Abwechslung zu bringen. „Die meisten Bewohner haben keine Angehörigen mehr oder nur welche, die sehr weit entfernt wohnen. Mit den Gesprächs- und Erlebnisrunden ermöglichen wir ihnen, sich an die eigene Jugend zu erinnern“, sagt Ramona Niemann. Die Qualitätsbeauftragte der Einrichtung hat die Projektidee an die Schule herangetragen – mit Erfolg. Zusammen mit Klassenlehrerin Andrea Klöditz und den Schülern gestaltet sie die Treffen.

Gemeinsames Spielen steht auf der Tagesordnung. Quelle: Christian Kunze

Ebenso wie die Bewältigung der eigenen Biografie für die Bewohner schafft die Initiative bei den jungen Menschen ein Bewusstsein dafür, dass auch sie einmal alt – und dann eventuell auf Unterstützung, Hilfe und Pflege angewiesen sein werden. Neben der Erfahrung, durch eigene Erlebnisse soziales Engagement schätzen und Sensibilität gegenüber anderen, fremden Schichten entwickeln zu können, stellt „Ich schenke dir Zeit“ einen Beitrag zur beruflichen Orientierung dar. „Es bereitet auf Arbeit im sozialen Bereich vor und hilft dabei, später eine Wahl zu treffen – im besten Fall zugunsten der Pflege“, so Niemann. Im besten Falle, ergänzt sie, ist in der Gruppe pro Woche ein Jugendlicher voll und ganz für einen der Bewohner da. Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen involvierten Bewohnern und Schülern ist angestrebt.

Belebter Alltag

Nach der gemeinsamen Kaffeerunde, die allwöchentlich den Auftakt bildet, geht es nicht weniger gemütlich weiter. Bei dieser Zusammenkunft wird erstmal viel geredet – über die Jugendweihe, die den Schülern bevorsteht und über den Frühling, der Einzug hält. Passend dazu werden in der nächsten halben Stunde Frühlingslieder gesungen, Gedichtzeilen gemeinsam ergänzt oder Wörter gesucht, die typisch für die gerade angebrochene Jahreszeit sind. Alles das sind Tätigkeiten, denen die heute hier zusammengekommenen auch allein nachgehen könnten – dann bringen sie aber nicht einmal halb so viel Freude. Schließlich gibt es noch ein Würfelspiel und zum Abschluss schwirren dutzende riesige Bienen durch die Luft. Gelbe Luftballons, als Insekten bemalt, schicken die am Tisch Versammelten auf die Reise. Mit diesem Spiel schulen alle, die heute dabei sind, ihre Reaktionsfähigkeit.

Die gemeinsamen Nachmittage bereiten beiden Generationen Freude. Quelle: Christian Kunze

Für die Schüler gestaltet sich der Besuch inzwischen schon fast familiär. Laura Kirschner freut sich jede Woche aufs Neue darauf, die Bewohner des Rosenhügels wieder zu sehen, sie lächeln zu sehen und namentlich von ihnen begrüßt zu werden. Beim nächsten Mal, so viel steht fest, wird gebastelt. Denn Ostern steht vor der Tür und damit ein Fest, dass sowohl den Alten als auch den Jungen vertraut und lieb geworden ist.

Von Christian Kunze